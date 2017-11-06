Манафорт и Гейтс останутся под арестом – судья

Бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс останутся под домашним арестом и будут носить электронный браслет, пока не будет достигнуто соглашение о раскрытии их активов и обеспечена возможность внести залог.



Об этом заявила судья Эми Берман Джексон во время слушаний в понедельник, пишет в издание The Washington Post.



Джексон добавила, что она склонна освободить подозреваемых из-под домашнего ареста, и власть проявляет "склонность к гибкости в этом вопросе", но рассматривает возможность приказать мужчинам воздерживаться от использования транспортных средств, соблюдать комендантский час и пребывать под электронным GPS-мониторингом.



Джексон добавила, при любых договоренностях не позволит Манафорту и Гейтсу путешествовать за границу, но будет ждать дальнейшей детализации, достигнутой в ходе переговоров между сторонами до вынесения постановления.



Украинская правда