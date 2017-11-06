Манафорт и Гейтс останутся под арестом – судья

439 просмотров
Понедельник, 6 ноября 2017, 19:15

Бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс останутся под домашним арестом и будут носить электронный браслет, пока не будет достигнуто соглашение о раскрытии их активов и обеспечена возможность внести залог.

Об этом заявила судья Эми Берман Джексон во время слушаний в понедельник, пишет в издание The Washington Post.

Джексон добавила, что она склонна освободить подозреваемых из-под домашнего ареста, и власть проявляет "склонность к гибкости в этом вопросе", но рассматривает возможность приказать мужчинам воздерживаться от использования транспортных средств, соблюдать комендантский час и пребывать под электронным GPS-мониторингом.

Джексон добавила, при любых договоренностях не позволит Манафорту и Гейтсу путешествовать за границу, но будет ждать дальнейшей детализации, достигнутой в ходе переговоров между сторонами до вынесения постановления.

Украинская правда

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп готов встретиться с лидером КНДР - СМИ 6 ноября 2017, 06:20
Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом зла" 6 ноября 2017, 05:54
"Paradise Papers" разоблачили оффшорные связи 13 "друзей Трампа" 6 ноября 2017, 04:29
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Смертельное ДТП в Харькове: Водителю Touareg сообщили о подозрении
Суд вынес приговор 4 фигурантам захвата Харьковской ОГА в 2014 году
Суд освободил Колмогорова из-под стражи и отправил дело на пересмотр
Россиянам не дали отобрать у "Укрзализныци" полтора миллиарда гривен
Все новости
афиша

Заглянуть внутрь мозга и еще 7 событий, которые стоит посетить

faq

Как выбрать семейного врача: пошаговая инструкция от Минздрава

спорт

Как характер человека влияет на его тренировки