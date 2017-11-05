Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Манафорт предложил $12 млн за снятие домашнего ареста

Воскресенье, 5 ноября 2017, 04:25

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт предложил залог более 12 миллионов долларов в виде недвижимости и страховки, чтобы избежать продолжения домашнего ареста.

Об этом пишет Reuters.

Манафорт предложил ограничить свои передвижения  Нью-Йорком, Вашингтоном и Флоридой, а также залог в виде страхования жизни на сумму около 4,5 млн. долл. и около 8 млн. долл. в объектах недвижимости, в том числе имущество на Пятой авеню в Нью-Йорке, которое, по данным некоторых СМИ, является квартирой в Трамп-Тауэре.

Манафорт и его помощник Рик Гейтс находятся под домашним арестом под залог в размере 10 млн. долл.  и 5 млн. долл., соответственно, но им не нужно предоставлять залог, если они не проигнорируют заседание в суде или не нарушат другие условия.

Окружной судья США Эйми Берман Джексон заявила в четверг, что первоначальные условия залога не меняются и назначила слушания для рассмотрения изменений на понедельник. В пятницу она предложила назначить судебное разбирательство на 7 мая.

Сторона обвинения утверждает, что Манафорт и Гейтс могут попытаться скрыться, они носят электронные браслеты.

Как сообщалось, Манафорт также объяснил на досудебном заседании почему путешествовал с мобильным телефоном, зарегистрированным на чужое имя, и почему у него было три паспорта.

Манафорт и его помощник Рик Гейтс первые лица, которым предъявлено обвинение по делу о вмешательстве России в президентские выборах 2016 года.  Манафорту  грозит до 15 лет тюрьмы, а Гейтсу -12 лет. Оба не признали себя виновными. Они находятся под домашним арестом.

Обвинение содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пол МанафортСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
Трамп помиловал Манафорта
Трамп может помиловать Флинна и Манафорта – CNN
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: