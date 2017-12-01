Сытник рассказал, чьи машины нашли у агента "Катерины"
Имущество, которое нашли при обыске дома агента "Катерины" Екатерины Сикорской не принадлежит ей.
Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопросы журналистов.
"Имущество не принадлежит Екатерине, а принадлежит даже не близким родственникам, а другим лицам", - заявил он.
"Но я понимаю, насколько приятно ГПУ было раскрыть данные о Екатерине", - отметил Сытник.
При этом он подчеркнул, что раскрывать информацию о членах семьи агента "Катерины" опасно, учитывая то, что уже сделано.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в с. Козин в частном доме были изъяты документы с грифом "ограничения доступа", тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента "Катерины" допуска к гостайне".
Кроме того, по словам Сарган, Сикорской и близким членам ее семьи принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен.
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Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.
Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.
30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.
По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.
Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч далларов за легализацию иностранцев.
По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.
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