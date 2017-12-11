Яценюк на допросе в суде привел свидетельства самоустранения Януковича

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Понедельник, 11 декабря 2017, 15:55

Экс-премьер Арсений Яценюк на допросе в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал, на основании чего Верховная Рада 22 февраля 2014 отняла у бывшего президента его полномочия.

Об этом он сказал в понедельник на заседании Оболонского райсуда Киева, отвечая на вопрос адвоката Виталия Сердюка.

"22 февраля 2014 президент Украины исчез", - заявил Яценюк.

По его словам, учитывая это, а также тот факт, что в одном из видеообращений Янукович заявил, что ничего подписывать не будет, Верховная Рада 22 февраля 2014 года "в связи с самоустранением и невыполнением обязанностей президента" временно возложила обязанности президента страны на председателя парламента (тогда им был нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов - ред.).

"Если бы ваш подзащитный (Янукович - ред.) вернулся в Киев и сказал: "Я нигде не исчез, я не сдался россиянам, я не изменял Украинскому государству, я обращаюсь в парламент или в суд - отмените постановление ", тогда он бы мог, теоретически, вернуться к своим обязанностям", - отметил экс-глава правительства.

Но, говорит Яценюк, ничего из этого Янукович не сделал.

Дополняется...

Темы: Яценюк Янукович суд президент
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