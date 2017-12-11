Яценюк на допросе в суде привел свидетельства самоустранения Януковича

Экс-премьер Арсений Яценюк на допросе в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал, на основании чего Верховная Рада 22 февраля 2014 передала обязанности президента Александру Турчинову.

Об этом он сказал в понедельник на заседании Оболонского райсуда Киева, отвечая на вопрос адвоката Виталия Сердюка.

"22 февраля 2014 президент Украины исчез", - заявил Яценюк.

По его словам, учитывая это, а также тот факт, что в одном из видеообращений Янукович заявил, что ничего подписывать не будет, Верховная Рада 22 февраля 2014 года "в связи с самоустранением и невыполнением обязанностей президента" временно возложила обязанности президента страны на председателя парламента (Александра Турчинова - ред.).

"Если бы ваш подзащитный (Янукович - ред.) вернулся в Киев и сказал: "Я нигде не исчез, я не сдался россиянам, я не изменял Украинскому государству, я обращаюсь в парламент или в суд - отмените постановление ", тогда он бы мог, теоретически, вернуться к своим обязанностям", - отметил экс-глава правительства.

В таком случае, говорит Яценюк, постановление могли бы отменить или Верховная Рада, или административный или Конституционный суд. Но, отмечает он, ничего из этого Янукович не сделал.

Бывший премьер подчеркнул, что при этом Януковича от исполнения обязанностей никто не отстранял.

"Принятие этого постановления состоялось по причине отсутствия каких-либо данных о реальном местонахождении президента, а также по причине заявления Януковича, что он отказывается выполнять свои конституционные полномочия и не будет ни подписывать, ни ветировать закон, и принятие этого постановления не было постановлением об отстранении, а признавало факт самоустранения президента от исполнения конституционных обязанностей ", - рассказал Яценюк.

По словам экс-премьера, последний раз он разговаривал с Януковичем по мобильному телефону 22 февраля 2014 года. Звонок осуществлял Яценюк из помещения Верховной Рады.

"Тогда я лично разговаривал с Виктором Януковичем по поводу его дальнейших действий для урегулирования политического кризиса", - рассказал Яценюк.

Как известно, украинский генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича о государственной измене.

ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции, злоупотреблении властью – но суд пока рассматривает только дело о госизмене на основании обращения Януковича к российским властям в 2014 году. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдан ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.

Евгений Кизилов, УП