В деле Онищенко заявили отвод судье

Соломенский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства Специальной антикоррупционной прокуратуры о проведении заочного расследование в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.

Во время заседания адвокаты заявили об отводе следственного судьи, рассмотрение которого будет направлено на автоматическое распределение. Поэтому дата следующего заседания пока неизвестна.

Адвокаты объяснили отвод, в частности, тем, что судья Александр Бобровник якобы является необъективным к подозреваемому из-за заявлений самого Онищенко в СМИ.

Речь идет о высказываниях депутата-беглеца, который назвал Бобровника "ручным судьей НАБУ".

"Наличие указанных новостей (о якобы подчинении судьи НАБУ - УП), которые в СМИ освещались именно Онищенко в негативном и даже оскорбительном смысле по отношению к судье Бобровнику, вызывают сомнение в том, что при рассмотрении ходатайства по отношению к самому Онищенко... судья Бобровник сможет соблюсти основы равенства перед законным судом для беспристрастного рассмотрения дел", - говорится в заявлении об отводе, озвученном защитником Сергея Свиченко, одного из подозреваемых в деле.

Кроме того, по мнению защиты, по закону соответствующее ходатайство должна рассматривать коллегия судей, а не один следственный судья, а место совершения преступления, по словам адвокатов, подпадает под юрисдикцию Печерского суда.

Прокуроры отрицали названные защитой факты, заявив, что место преступления неизвестно, а закон предусматривает рассмотрение ходатайства о заочном расследования следственным судьей.

Кроме того, обвинение отрицает заявления защиты о незаконности повторного ходатайства, объяснив, что представленное ходатайство не является повторным, ведь в прошлый раз суд не отказал в его удовлетворении.

"Данный отвод является необоснованным, половина из него не соответствует положениям УПК, предусматривающим основания для отвода следственного судьи. Считаю, что это исключительно затягивание следственного процесса", - заявил прокурор САП Андрей Перов.

6 декабря Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о проведении заочного расследование в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко на 16 января 2018 года.

САП заявила, что отзовет ходатайство о проведении заочного расследования в отношении Онищенко и повторно подаст его на рассмотрение суда, поскольку "судебная система саботирует "газовое дело"".

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

5 июля 2016, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко