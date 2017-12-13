У справі Онищенка заявили відвід судді

Солом'янський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді клопотання Спеціальної антикорупційної прокуратури про проведення заочного розслідування стосовно депутата-втікача Олександра Онищенка.



Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали суду.

Під час засідання адвокати заявили про відвід слідчого судді, розгляд якого буде направлено на автоматичний розподіл. Тому дата наступного засідання поки невідома.

Адвокати пояснили відвід, зокрема, тим, що суддя Олександр Бобровник начебто є необ’єктивним до підозрюваного через заяви самого Онищенка в ЗМІ.

Йдеться про висловлювання депутата-втікача, який назвав Бобровника "ручним суддею НАБУ".

"Наявність зазначених новин (про нібито підпорядкування судді НАБУ – УП), які в ЗМІ висловлювалися саме Онищенком в негативному та навіть образливому сенсі по відношенню до судді Бобровника визивають сумнів в тому, що під час розгляду клопотання стосовно самого Онищенка… суддя Бобровник зможе дотриматися засад рівності перед законним судом задля неупередженого розгляду справ", – йдеться в заяві про відвід, озвученому захисником Сергія Свіченка, одного з підозрюваних у справі.

Крім того, на думку захисту, за законом відповідне клопотання має розглядати колегія суддів, а не один слідчий суддя, а місце скоєння злочину, за словами адвокатів, підпадає під юрисдикцію Печерського суду.

Прокурори заперечували зазначені захистом факти, заявивши, що місце злочину невідоме, а закон передбачає розгляд клопотання про заочне розслідування слідчим суддею.

Крім того, звинувачення заперечило заяви захисту щодо незаконності повторного клопотання, пояснивши, що подане клопотання не є повторним, адже минулого разу суд не відмовив у його задоволенні.

"Даний відвід є необґрунтованим, половина з нього не відповідає положенням КПК, які передбачають підстави для відводу слідчого судді. Вважаю, що це виключно затягування слідчого процесу", – заявив прокурор САП Андрій Перов.

6 грудня Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд клопотання про проведення заочного розслідування стосовно депутата-втікача Олександра Онищенка на 16 січня 2018 року.

Зазначене клопотання про проведення спеціального досудового (заочного) розслідування стосується також п’яти ймовірних поплічників Онищенка, зокрема, матері нардепа Іннеси Кадирової.

САП заявила, що відкличе клопотання про проведення заочного розслідування щодо депутата-втікача Олександра Онищенка і повторно подасть його на розгляд суду, оскільки "судова система саботує "газову справу"".

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Онищенко втік з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

5 липня 2016, коли нардеп вже знаходився за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.