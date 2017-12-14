Путін хоче особливого статусу для Донбасу і переговорів із бойовиками

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна повинна надати Донбасу особливий статус і вести прямі переговори з лідерами непідконтрольних їй територій.

Так він відповів на великій прес-конференції на запитання кореспондента УНІАН.



Український журналіст нагадав про росіян, які воюють на Донбасі, й запитав, чи буде Путін навіть після виборів в РФ займати "таку абсурдну позицію" щодо миротворців, а його люди будуть далі "займатися різаниною" на сході України.



А кореспондент "РИА Новости" доповнила питання темою мінських угод.



"З приводу мінського формату – ефективність, звісно, низька. На мій погляд, перш за все, через неконструктивну позицію сьогоднішньої київської влади", – сказав президент РФ.



"Немає ніякого бажання реалізовувати мінські угоди, немає жодного бажання почати справжній політичний процес, завершенням якого може бути реалізація угоди про особливий статус Донбасу, яку закріплено у відповідному законі України, ухваленому Радою, але не введеному під різними приводами в силу", – сказав Путін.



"Така домовленість є. Параметри цього закону добре відомі", – додав він.



Путін знову заявив, що першоджерелом української трагедії був "державний переворот", із яким частина населення України не погодилися.



"Російської армії на території Донбасу немає", – повторив Путін.



За його словами, "там справді створено певні військові та міліцейські формування", які "готові відбити будь-які крупномасштабні військові акції проти Донбасу".



"Ми вважаємо, що це відповідає інтересам тих людей, які проживають на цій території. Якщо у них такої можливості не буде, то різанина буде здійснена націоналістичними батальйонами – і їх ніщо не зупинить, навіть звернення до правозахисних організацій – як мені радили деякі західні колеги", – заявив Путін.



Він заявив, що Росія не проти допуску миротворців до всієї території Донбасу, але про запровадження міжнародного контролю на цій території київська влада має "домовлятися з самим Донбасом".





"Конфлікти подібного роду в світі ніде не вирішувалися лише через посередників. Вони всюди вирішувалися в ході прямих контактів між сторонами конфлікту. Київська влада сьогоднішня, на жаль, ухиляється від цих прямих контактів", – додав російський президент.

Як відомо, навесні 2014 року, одразу після анексії Криму, Росія спровокувала конфлікт на сході України, який підтримала ідеологічно, фінансово, зброєю та військовослужбовцями.

Росія й нині заступається за лідерів окупованих територій та є учасником переговорів щодо вирішення конфлікту у "нормандському форматі" й у тристоронній контактній групі, що працює у Мінську.

На Росію намагаються впливати США та європейські країни для залагодження конфлікту.