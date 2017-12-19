Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили обратился к президенту Петру Порошенко с призывом добровольно сложить полномочия.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице политика в Facebook во вторник, 19 декабря.

"Признайтесь себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, иначе он будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование", - отметил Саакашвили.

"Ваша главная угроза и враг - ваша бесконечная жадность, с которой будет мириться народ Украины. Если вы протянете до конца своего президентского срока, вы сделаете еще большее количество ошибок и преступлений. Не забывайте, что уже давно не 1998 год, когда вы пришли в политику вместе с Медведчуком и Кучмой. Тогда мало кого интересовало, откуда вы взяли свои капиталы и чем конкретно вы занимались", - подчеркнул экс-президент Грузии.

Также Саакашвили прокомментировал обнародование письма к Порошенку.

"В письме я предлагал вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у Вас нет чести" , - добавил лидер "Руха новых сил".

Как известно, Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с "бухгалтером Семьи" Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест, и отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Как известно, сторонники лидера "Руха нових сил" Михеила Саакашвили еженедельно проводят так называемый "Марш за импичмент".

17 декабря Саакашвили после участия в "Марше за импичмент" и выступления на вече в центре Киева заявил, что в Октябрьском дворце на ул. Институтской будет обустроен "координационный штаб".

После этого участники "Марша..." прорвались в холл Октябрьского дворца, где проходил концерт.

Сам Саакашвили заявил, что не призывал участников акции к захватуОктябрьского дворца.

Позже он сказал, что РНС полностью отрекается от штурма и призвал наказать провокаторов.