Саакашвілі закликав Порошенка піти у відставку

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента Петра Порошенка із закликом добровільно скласти повноваження.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці політика у Facebook у вівторок, 19 грудня.

"Зізнайтеся собі та народу, що ви та ваші соратники не здатні та не хочете міняти Україну на краще. Ваша добровільна відставка – це майже останній шанс подолати політичну кризу, що інакше буде тільки поглиблюватися. Президент, який добровільно пішов у відставку, схиливши голову перед волею народу, може розраховувати на пом’якшення покарання і помилування", – наголосив Саакашвілі.

"Ваша головна загроза і ворог – ваша нескінченна жадібність, з якою не буде миритися народ України. Якщо ви протягнете до кінця свого президентського строку, ви зробите ще більшу кількість помилок і злочинів. Не забувайте, що вже давно не 1998 рік, коли ви прийшли в політику разом з Медведчуком і Кучмою. Тоді мало кого цікавило, звідки ви взяли свої капітали та чим конкретно ви займалися", – підкреслив екс-президент Грузії.

Також Саакашвілі прокоментував оприлюднення листа до Порошенка.

"У листі я пропонував вам разом шукати шляхи вирішення конфлікту. Але замість цього ви опублікували мою особисту записку до вас. Я не проти. У ній немає нічого такого, щоб я хотів приховати. Але цим самим ви показали, що у Вас немає честі", – додав лідер "Руху нових сил".

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт, та відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Прихильники лідера "Руху нових сил" щонеділі проводять так званий "Марш за імпічмент".

17 грудня Саакашвілі після участі в "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб".

Після цього учасники "Маршу... " прорвалися до холу Жовтневого палацу, де тривав концерт.

Сам Саакашвілі заявив, що не закликав учасників акції до захоплення Жовтневого палацу.

Пізніше він сказав, що РНС повністю відмежовується від штурму та закликав покарати провокаторів.