Екатерина Загорий грозит Дыминскому судом

Медиа-эксперт, экс-член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Екатерина Загорий отмечает, что информация, которая была распространена телеканалом ZIK о якобы попытке рейдерского захвата является вымыслом и клеветой.



Об этом она сказала в комментарии "Украинской правде".



"Наша встреча состоялась по предложению Петра Дыминского в городе Афины (Греция) после ознакомления с документами, которые лично принес в наш офис представитель телеканала ZIK", – отмечает Загорий.



По ее мнению, Дыминский сознательно манипулирует ситуацией из-за нежелания отвечать за содеянное.



"Никаких противоправных действий ни я, ни мой муж не совершали. Никаких требований, а тем более от Администрации президента Украины Петру Дыминскому мы не выдвигали", – отметила Загорий.



"Поскольку ему это достоверно известно, я обращаюсь лично к Дыминскому с призывом самому опровергнуть эту клевету. Иначе мной будут приняты меры по защите нашей чести и достоинства", – резюмирует она.



Как известно, 15 декабря руководство телеканала ZIK вышло с заявлением, что объявление подозрения Дыминскому, связано с тем, что он ответил отказом на предложение "отдать телеканал в управление на 3 года".



ZIK заявил, что с таким предложением недавно к львовскому бизнесмену, который сейчас находится за границей, обратились от имени Администрации президента народный депутат Блока Петра Порошенко Глеб Загорий с женой Екатериной.



Екатерина Загорий заявила, что вместе с мужем интересовалась телеканалом ZIK в собственных интересах, а Администрация президента не имеет к этому никакого отношения.

Как сообщалось, Национальная полиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в национальный розыск.