Дыминский заявил о попытке рейдерства со стороны АП

Руководство телеканала ZIK называет причиной вручения подозрения в совершении смертельного ДТП и потенциального объявления в международный розыск владельца телеканала Петра Дыминского, его отказ "отдать телеканал в управление на 3 года".



Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 15 декабря.



ZIK утверждает, что с таким предложением недавно к львовскому бизнесмену, который сейчас находится за границей, обратились от имени Администрации президента народный депутат Блока Петра Порошенко Глеб Загорий с женой Екатериной.



"Именно после этой неудачной рейдерской попытки начались очередные манипуляции общественным мнением со стороны правоохранительных органов о причастности Дыминского к ДТП", – заявляют на телеканале.



Как известно, 12 декабря ГПУ сообщила, что суд дал разрешение на задержание президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Перед этим полиция сообщила Дыминскому о подозрении в совершении смертельной ДПТ на Львовщине 18 августа 2017 года.

Как известно, в этот день автомобиль владельца ФК "Карпаты" стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Решением Печерского райсуда г. Киева от 23 ноября назначена повторная экспертиза биологических материалов по делу о ДТП с участием автомобиля Дыминского.

9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.