Гройсман говорит, что шпиона Ежова проверяли много раз

9504 просмотра
Пятница, 22 декабря 2017, 15:59

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что его переводчика Станислава Ежова проверяли много раз.

Об этом он сказал на пресс-конференции 22 декабря.

"О тщательной проверке. Слушайте, ну его проверяли много раз. И, если не обнаружили, то здесь есть вопросы", - сказал премьер.

Гройсман убежден, что ситуация со шпионом у премьера может быть в любой стране.

"Это ... в любой стране могут быть такие угрозы", - сказал он.

Гройсман добавил, что до работы в протоколе премьер-министра Ежов работал на ряде государственных должностей, и никто его не разоблачил.

"Первое, он работал много лет в органах власти, дипломат в представительствах, администрации президента, правительстве, в парламенте, но только мы его обнаружили", - сказал Гройсман.

Он еще раз напомнил, что шпиона "вели" длительное время.

"Могу сказать, что не один месяц мы работали совместно с СБУ – они выполняли свою работу, а мы оказывали максимальное содействие – над тем, чтобы все-таки выявить, кто у нас крыса. И выявили. И сразу, как все было доказано, он был задержан", - сказал премьер.
 
Он также отметил, что запятнать его тем, что его переводчик был шпионом, не получится.

"Кто-то, возможно, хотел использовать эту ситуацию, чтобы меня дискредитировать. Подчеркиваю, что, во-первых, на меня это не действует – я буду обнаруживать любые такие проявления и публично о них говорить, не надо ничего от общества скрывать. И всем остальным врагам передаю привет и хочу сказать, что все будет хорошо", - подытожил Гройсман.

Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.

СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове – заместителе руководителя протокола премьер-министра.

СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.

По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.

22 декабря Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Ежову. Заседание проходит в закрытом режиме.

Читайте также Шпион, выйди вон. Всё о скандале с переводчиком Гройсмана
 

Ирина Балачук, УП
Темы: Гройсман Росcия Ежов
По теме
В 2018 году изменим систему государственного надзора – Гройсман 22 декабря 2017, 16:13
Не мечтаю о должности, потому что это для "больных людей" - Гройсман 22 декабря 2017, 16:05
Гройсман имеет надежду на январь и просит не пиариться на ТВ 22 декабря 2017, 12:05
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В РФ заявили, что решение США о вооружении для Украины грозит "срывом"
Газоносные площади на Полтавщине отдадут окружению Авакова - источники
США приостановят ряд торговых преференций для Украины
ОБСЕ: На Донбасс прибыли несколько колонн грузовиков с "гуманитаркой РФ"
Все новости
новые правила

Как теперь будут штрафовать за неправильную парковку

безопасность

12 советов от спасателей, как безопасно встретить праздники

Фестиваль

Музыкальный фест Atlas Weekend-2018 профинансирует киевская мэрия