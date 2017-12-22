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Гройсман каже, що шпигуна Єжова перевіряли багато разів

П'ятниця, 22 грудня 2017, 14:59

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що його перекладача Станіслава Єжова перевіряли багато разів.

Про це він сказав на прес-конференції 22 грудня.  

"Щодо ретельної перевірки. Слухайте, ну його перевіряли багато разів. І, якщо не виявили, то тут є питання", - сказав прем’єр.

Гройсман переконаний, що ситуацію зі шпигуном у прем'єра може бути у будь-якій країні.

"Це є… в будь-якій країні можуть бути такі загрози", - сказав він.

Гройсман додав, що до роботи у протоколі прем'єр-міністра Єжов працював на низці державних посад, і ніхто його не викрив.

"Перше, він працював дуже багато років в органах влади, дипломат в представництвах, адміністрації президента, уряді, в парламенті, але тільки ми його виявили", - сказав Гройсман.

Він вкотре нагадав, що шпигуна "вели" тривалий час.   

"Можу сказати, що не один місяць ми працювали спільно з СБУ – вони виконували свою роботу, а ми надавали максимальне сприяння – над тим, щоб все-таки виявити, хто у нас щур. І виявили. І одразу, як було все доведено, він був затриманий", - сказав прем’єр.

Він також наголосив, що заплямувати його тим, що його перекладач був шпигуном, не вийде.

"Хтось, можливо, хотів використати цю ситуацію, щоб мене дискредитувати. Наголошую, що, по-перше, на мене це не діє – я буду виявляти будь-які такі прояви і публічно про них говорити, не треба нічого від суспільства приховувати. І всім іншим ворогам передаю привіт і хочу сказати, що все буде добре", - підсумував Гройсман.

Як відомо, 20 грудня Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду.

ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.

За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

22 грудня Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Станіславу Єжову. Суд проходить у закритому режимі. 

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманРосіяЄжов
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