Гройсман говорит, что шпиона Ежова проверяли много раз

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что его переводчика Станислава Ежова проверяли много раз.



Об этом он сказал на пресс-конференции 22 декабря.



"О тщательной проверке. Слушайте, ну его проверяли много раз. И, если не обнаружили, то здесь есть вопросы", - сказал премьер.



Гройсман убежден, что ситуация со шпионом у премьера может быть в любой стране.



"Это ... в любой стране могут быть такие угрозы", - сказал он.



Гройсман добавил, что до работы в протоколе премьер-министра Ежов работал на ряде государственных должностей, и никто его не разоблачил.



"Первое, он работал много лет в органах власти, дипломат в представительствах, администрации президента, правительстве, в парламенте, но только мы его обнаружили", - сказал Гройсман.



Он еще раз напомнил, что шпиона "вели" длительное время.



"Могу сказать, что не один месяц мы работали совместно с СБУ – они выполняли свою работу, а мы оказывали максимальное содействие – над тем, чтобы все-таки выявить, кто у нас крыса. И выявили. И сразу, как все было доказано, он был задержан", - сказал премьер.



Он также отметил, что запятнать его тем, что его переводчик был шпионом, не получится.



"Кто-то, возможно, хотел использовать эту ситуацию, чтобы меня дискредитировать. Подчеркиваю, что, во-первых, на меня это не действует – я буду обнаруживать любые такие проявления и публично о них говорить, не надо ничего от общества скрывать. И всем остальным врагам передаю привет и хочу сказать, что все будет хорошо", - подытожил Гройсман.

Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.

СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове – заместителе руководителя протокола премьер-министра.



СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.



По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.

22 декабря Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Ежову. Заседание проходит в закрытом режиме.

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