Чалый: США окончательно определились по оружию для Украины

Соединенные Штаты определились, что Украина имеет право на закупку и получение оборонного вооружения, в том числе летального.

Об этом после сообщений о том, в США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности", заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Наши стратегические партнеры - США - окончательно определились: Украина, как суверенная страна, имеет легитимное право на закупку и получение оборонных вооружений, в том числе летальных. Это - справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила его сдерживает и принуждает к миру", - отметил дипломат.

Он добавил, что такое решение Соединенных Штатов будет иметь "долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе".

Как известно, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

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Украинская правда