В РФ заявили, что решение США о вооружении для Украины грозит "срывом"

Планы США по поставкам вооружения Украине грозят срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей.

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, пишет РИА "Новости".

По словам Карасина, поставка любых вооружений Украине "поощряет воинственное крыло в Киеве", а поддержка США воинственных настроений "усиливает опасность срыва процесса урегулирования на Украине и ставит под сомнение перспективу выполнения минских договоренностей".

"Тем более, это мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом, без чего кризис невозможно решить", - заявил замглавы МИД РФ.

Как известно, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе

7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия". 19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что опасность эскалации со стороны агрессора растет, но Украина готова к любому сценарию.