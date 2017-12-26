Саакашвили снова нашел отмазку, чтобы не идти на допрос

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Вторник, 26 декабря 2017, 11:18

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили не будет участвовать в допросе СБУ, поскольку повестку ему предоставили с нарушением.

Об этом под зданием СБУ 26 декабря заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Нами не планируется проход к следователю для проведения следственных действий в связи с нарушениями. В одной повестке указаны 2 следственные действия – допрос и получения образцов для экспертизы. Мы считаем, что эти два следственных действия не должны проходить вместе, об этом говорит и КПК ", - сказал Чернолуцкий.  

 
Саакашвили снова нашел способ не идти на допрос 
Фото Евгения руденко, УП

Также адвокат добавил, что следователь не указал, какие образцы будут отбираться для будущей экспертизы у Саакашвили.

"Поэтому просим перенести эти следственные действия, разъединить их в отдельные следственные действия, и на каждое следственное действие направить на Саакашвили повестки. На допрос мы готовы отдельно прийти и предоставить на все вопросы ответы, также просим прислать повестку на отдельное следственное действие – на получение образцов для экспертизы", - сказал Чернолуцкий.

По его словам, только таким образом будет выполнено условия процессуального законодательства.

"Сейчас мы зарегистрировали ходатайство о переносе следственных действий в связи с незаконным сочетанием следственных действий в один день и по одной повестке о вызове", - сказал Чернолуцкий.

Он добавил, что Саакашвили готов получить новые повестки в соответствии с требованиями процессуального законодательства и прийти отдельно на допрос и отдельно на взятие образцов для экспертизы.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

В августе Главная прокуратура Грузии направила запрос об экстрадиции Саакашвили.

Экс-президент Грузии заявлял, что готовит ходатайство в Минюст, в котором наведет аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.  Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли на 3 января.

Ирина Балачук, УП
Темы: Саакашвили СБУ допрос
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