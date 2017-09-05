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Минюст передаст запрос на экстрадицию Саакашвили Генпрокуратуре

Вторник, 5 сентября 2017, 15:11

Министерство юстиции Украины перешлет запрос Грузии на арест и выдачу Саакашвили в Генеральную прокуратуру для проверки.

Такую позицию своего ведомства подтвердил "Украинской правде" министр юстиции Павел Петренко.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает полученный от грузинской стороны запрос и сопроводительные документы в объеме 94 страниц в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экстрадиционной проверки", – говорится в сообщении Минюста.

Петренко пообещал дополнительно проинформировать в случае возникновения новой информации.

В пресс-службе украинского генпрокурора получить комментарий по поводу запроса на Саакашвили уже на протяжении нескольких часов не удается.

Ранее Министерство юстиции Украины получило от Главной прокуратуры Грузии новый запрос на розыск, заключение под стражу и экстрадицию Михаила Саакашвили.

По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили является обвиняемым в четырех производствах: противоправное присвоение или растрата чужого имущества в крупном размере, совершенное группой лиц с применением служебного положения; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим государственно-политическую должность, и превышение полномочий путем насилия или с применением оружия и оскорблением достоинства потерпевшего.

В присланных в Минюста Украины документах отмечается, что судья Коллегии по уголовным делам Тбилисского горсуда избрал для Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, впоследствии экс-президента объявили в розыск.

Главная прокуратура Грузии гарантировала ГПУ, что этот запрос "не нацелен на преследование лица по политическим мотивам", что Саакашвили не будут инкриминировать другие статьи и не выдадут третьему государству без согласия Украины.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, выданного ему в мае 2015 года.

Саакашвили заявлял, что 10 сентября прибудет из Польши на границу и через пункт пропуска "Краковец" попытается въехать в Украину.

Источники в руководстве Генпрокуратуры Украины заявляли, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит третий запрос об экстрадиции, – его выдадут.

Лишенный гражданства Украины экс-глава Одесской обладминистрации на днях заявлял, что путешествует с украинским паспортом.

Народные депутаты от партии "Самопомич" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец" 10 сентября.

Алена Рощенко, УП

Темы: СаакашвилиМинюстГенпрокуратураГрузия
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