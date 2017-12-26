Биометрический контроль россиян: в ГНС рассказали, как будут пускать крымчан

Проверка биометрическим данных, вводящаяся на границе с 1 января, а не будет касаться граждан Украины, проживающих в Крыму.



Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают Крим.Реалиы.



"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также устанавливаться устройства для биометрическим контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрический данных не будет осуществляться", - отметил он.



Спикер Госпогранслужбы также напомнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не являются действительными.



"Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, незаконно попавший в Крым и который пытается попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, так как проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админкордон ", - дополнил Слободян.



Как известно 1 сентября Петр Порошенко заявил, что 1 января 2018 года в Украине должен заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу - и граждане стран, которые составляют риски для Украины, должны пересекать границу по биометрическим паспортам или же у них будут брать биометрические данные на границе.



В тот же день Порошенко подписал решение СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из Украины.



С 1 января 2018 правительство запустить систему биометрической верификации и идентификации лиц на границе и обеспечить ресурсы для фиксации биометрических данных.