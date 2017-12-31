Аваков рассказал, сколько его семья получила за долю "Эспрессо"

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Воскресенье, 31 декабря 2017, 10:36

Жена главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Инна продала свою 40-процентную долю телеканала "Эспрессо" за почти 2 миллиона долларов.

Об этом Аваков сообщил в Twitter.

"За 40% долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банках, моя жена получила на счет в украинском банке 1 миллион 953 тысяч 708 долларов", - написал Аваков.

Он добавил, что из этой суммы налоговые выплаты в бюджет составят около 9 миллионов 700 тысяч гривен, а изменения имущественного положения семьи отобразит в электронной декларации по итогам года.

Как сообщалось, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и Инна Авакова, жена главы МВД продали свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.

Яценюк продал свою 30-процентную долю телеканала почти за 1,5 миллиона долларов.

При этом в "Эспрессо" заявили, что "указанные изменения не повлияют на редакционную политику".

Как известно, телеканал "Espreso.TV" был создан осенью 2013 года. Его учредителями выступили Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова и супруга Княжицкого Лариса стали совладельцами телеканала "Эспрессо" в августе 2017 года.

Как сообщала тогда пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, он приобрел корпоративные права телеканала за 3,8 млн грн.

В начале декабря нардеп и основатель телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий заявил, что нардеп и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить "Эспрессо". По словам Княжицкого, телеканал является прибыльным, в частности благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.

Больше об изменениях на медийном рынке во время подготовки к выборам читайте в материалах "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал" и "Левочкин, Хорошковский, Аваков в войне за Интер". 

Темы: Аваков телевидение СМИ
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