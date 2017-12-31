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У Яценюка рассказали, почем он продал свою долю в "Эспрессо"

Воскресенье, 31 декабря 2017, 05:32
У Яценюка рассказали, почем он продал свою долю в Эспрессо

Экс-глава Кабмина, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк продал 30-процентную долю телеканала "Эспрессо" американской компании почти за 1,5 млн долларов США.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"Стоимость сделки с американской компанией ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., Созданной в штате Нью-Йорк, США - 1 млн 465 тыс 281 долларов США", - написала она в facebook.

По ее словам, опцион на приобретение 30-процентной доли в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") был заключен еще в 2013 году, а в результате прозрачной и публичной продажи этой доли собственности Яценюк заплатит в государственный бюджет около 7 млн грн налогов.

Лаппо также сообщила, что Яценюк продал свою долю для "предотвращения спекуляций о политизации деятельности канала".

Как сообщалось, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и Инна Авакова, жена главы МВД продали свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.

При этом в "Эспрессо" заявили, что "указанные изменения не повлияют на редакционную политику".

Как известно, телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Его учредителями выступили Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова и супруга Княжицкого стали совладельцами телеканала "Эспрессо" в августе 2017 года.

Как сообщала тогда пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, он приобрел корпоративные права телеканала за 3,8 млн грн.

В начале декабря нардеп и основатель телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий заявил, что наредп и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить "Эспрессо". По словам Княжицкого, телеканал является прибыльным, в частности благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.

Больше об изменениях на медийном рынке во время подготовки к выборам читайте в материале "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал" и "Левочкин, Хорошковский, Аваков в войне за Интер". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯценюкАваковтелевидениеСМИ
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