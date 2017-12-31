Аваков розповів, скільки його родина отримала за частку "Еспресо"

Дружина глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Інна продала свою 40-відсоткову частку телеканалу "Еспресо" за майже 2 мільйони доларів США.

Про це Аваков повідомив у Twitter.

"За 40% частку каналу за повністю прозорим і "білим" контрактом, що пройшов комплайнс в американському і українському банках моя дружина отримала на рахунок в українському банку 1 мільйон 953 тисячі 708 доларів", - написав Аваков.

Він додав, що з цієї суми податкові виплати до бюджету складуть близько 9 мільйонів 700 тисяч гривень, а зміни майнового стану родини відобразить в електронній декларації за підсумком року.

Докладываю информацию из первых рук. pic.twitter.com/YVLuI7jiJT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 31, 2017

Як повідомлялось, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та Інна Авакова, дружина глави МВС, продали свої частки у статутному капіталі телеканалу "Еспресо" іноземній компанії Atmosphere Entertainment, кінцевим власником якої є громадянин України, син українського олігарха та нардепа Іван Жеваго.

Яценюк за свою 30-відсоткову частку телеканалу "Еспресо" отримав майже 1,5 мільйона доларів.

При цьому в "Еспресо" заявили, що "зазначені зміни не вплинуть на редакційну політику".

Як відомо, телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Лариса Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова та дружина народного депутата Миколи Княжицького стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року.

Як повідомляла тоді прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо, він придбав корпоративні права телеканалу за 3,8 мільйона гривень.

На початку грудня нардеп та засновник телеканалу "Еспресо" Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити "Еспресо". За словами Княжицького, наразі телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

Більше про зміни на медійному ринку під час підготовки до виборів читайте у матеріалах "На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал" та "Льовочкін, Хорошковський, Аваков у війні за Інтер".