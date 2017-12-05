БПП требует, чтобы ГПУ объяснила в Раде дело против Саакашвили

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Вторник, 5 декабря 2017, 10:32

Президентская фракция хочет, чтобы Генеральная прокуратура отчиталась в Верховной Раде относительно уголовного производства в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил во вторник с трибуны парламента председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Кроме тех вопросов, которые мы планировали рассмотреть и приглашали руководителей правоохранительных органов, мы также должны рассмотреть и ситуацию, которая происходит сегодня утром", - сказал он.

Дополняется...

Темы: Саакашвили Генпрокуратура Верховная Рада БПП Порошенко
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