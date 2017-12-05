Луценко выступит в Раде с разоблачением Саакашвили

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Вторник, 5 декабря 2017, 11:45

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступит в Верховной Раде во вторник с обличительными материалами по Саакашвили.

Об этом УП сообщили собеседники во фракции БПП.

По их словам, Луценко приглашен в парламент на 16:00.

"Он принесет много интересного о Саакашвили", - сказал один из близких к Луценко депутатов.

По данным УП, в частности речь идет о видео, где Саакашвили якобы встречается со скандальным олигархом времен Януковича Сергеем Курченко.

Как сообщил журналистам в парламенте заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко, заявление Луценко будет "сенсационный характер". Речь идет о раскрытых Службой безопасности Украины и ГПУ источниках финансирования так называемого "Михо-майдана".

"Я думаю, что те люди, которые финансируют этом майдан, будут серьезным сюрпризом как для прессы, так и для всей Украины", - цитирует парламентария УНИАН.

Кроме того, в 12:00 Луценко проведет по этому поводу брифинг.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

По состоянию на 11:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Роман Романюк, УП

Темы: Саакашвили Верховная Рада Луценко
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