Саакашвілі затримали – СБУ

5 грудня співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримали екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронці у присутності адвоката Саакашвілі оголосили йому про підозру в скоєнні злочину

"Планується його допит слідчими", - підсумували в СБУ.

Санкція статті 256 передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пускали.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Станом на 10:50 Саакашвілі не вивезли – активісти продовжують блокувати автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.