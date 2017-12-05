Луценко призвал Березюка сложить мандат

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Вторник, 5 декабря 2017, 18:14

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал председателя парламентской фракции "Самопомич" Олега Березюка сложить полномочия народного депутата.

Об этом он заявил во вторник с трибуны Верховной Рады.

"Думаю, что вам лучше сегодня было бы выйти в центр Львова, встать на колени, поцеловать национальный флаг и сдать мандат как признание политического позора вашей силы, действующей за деньги Москвы", - обратился он к Березюку.

"Знаю, что мужества у вас никогда не хватит, поэтому встретимся у следователя и в суде", - добавил глава ГПУ.

По его словам, у Генпрокуратуры есть доказательства, что активистов "Самопомочи" подвозили к квартире Саакашвили, чтобы помешать правоохранителям забрать политика на допрос.

Как известно, "Самопомич" поддерживает Саакашвили еще с тех пор, когда он пересек польско-украинскую границу 10 сентября.

5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Позже адвокат Павел Богомазов, который был в квартире Саакашвили, сообщил, что его подопечному "озвучили подозрение в содействии свержению государственного режима".

Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины. 

В 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей. Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.

Саакашвили назвал обвинения украинских силовиков фейковыми, и заявил, что будет оставаться под Радой и требовать отставки руководителей ГПУ и СБУ и импичмента президента.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада Луценко Самопомич
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