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Саакашвили задержали – СБУ

Вторник, 5 декабря 2017, 09:39
Саакашвили задержали – СБУ

5 декабря сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задержали экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Михеила Саакашвили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители в присутствии адвоката Саакашвили объявили ему о подозрении в совершении преступления.

"Планируется его допрос следователями", - подытожили в СБУ.

Санкция статьи 256 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

По состоянию на 10:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

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