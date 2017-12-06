Госдеп США призывает разрядить ситуацию с Саакашвили

666 просмотров
Среда, 6 декабря 2017, 01:20

Госдеп США отслеживает развитие ситуации вокруг попытки задержания Саакашвили в Киеве и призывает все стороны избегать насилия.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Хезер Науэрт, передает Укринформ.

"Мы тщательно отслеживаем эту ситуацию. Мы находимся в очень тесном контакте с правительством Украины, но это не значит, что мы согласны с ними абсолютно со всем, что они делают", - подчеркнула Науэрт.

"Мы также хотели бы призвать все стороны избегать насилия и обеспечивать верховенство права и международные обязательства Украины", - отметила пресс-секретарь.

Как известно, ранее Луценко заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили получил подозрение.

5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Позже адвокат Павел Богомазов, который был в квартире Саакашвили, сообщил, что его подопечному "озвучили подозрение в содействии свержению государственного режима".

Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины. 

5 декабря в 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей.Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.

Саакашвили назвал обвинения украинских силовиков фейковыми, и заявил, что будет оставаться под Радой и требовать отставки руководителей ГПУ и СБУ и импичмента президента.

Темы: Саакашвили США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили не пойдет на допрос 5 декабря 2017, 23:16
Главные новости дня – за 60 секунд 5 декабря 2017, 21:35
В БПП просят "покаяться" Найема, Лещенко и Залищук 5 декабря 2017, 21:18
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ООН приостанавливает продовольственную помощь жителям Донбасса
Евросоюз официально обвинил Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ
Главные новости дня – за 60 секунд
Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде-2018
Все новости
Фото, видео

Сказка в лесу. Голландские художники создали "цифровых фей"

флешмоб

#Іnvisiblebox: Перепрыгни невидимый ящик

гастро-тур

Ресторанная премия "Соль" назвала лучшие заведения Украины