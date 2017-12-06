Госдеп США призывает разрядить ситуацию с Саакашвили

Госдеп США отслеживает развитие ситуации вокруг попытки задержания Саакашвили в Киеве и призывает все стороны избегать насилия.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Хезер Науэрт, передает Укринформ.

"Мы тщательно отслеживаем эту ситуацию. Мы находимся в очень тесном контакте с правительством Украины, но это не значит, что мы согласны с ними абсолютно со всем, что они делают", - подчеркнула Науэрт.

"Мы также хотели бы призвать все стороны избегать насилия и обеспечивать верховенство права и международные обязательства Украины", - отметила пресс-секретарь.

Как известно, ранее Луценко заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили получил подозрение.

5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.



Позже адвокат Павел Богомазов, который был в квартире Саакашвили, сообщил, что его подопечному "озвучили подозрение в содействии свержению государственного режима".

Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.

5 декабря в 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей.Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.

Саакашвили назвал обвинения украинских силовиков фейковыми, и заявил, что будет оставаться под Радой и требовать отставки руководителей ГПУ и СБУ и импичмента президента.