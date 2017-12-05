Луценко дал Саакашвили и Кº 24 часа

В течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили получил подозрение.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая на заседании Верховной Рады 5 декабря.



"Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде", - заявил глава ГПУ.

"Считаю, что приход к следователю СБУ завтра с 9.00 на улицу Воровского лично Саакашвили избавит страну от лишних потрясений", – подчеркнул генпрокурор.



Луценко призвал Саакашвили "совершить мужской поступок, прекратить распространять ложь и явиться для получения законно обоснованного подозрения".



Также генпрокурор призвал митингующих под Радой в 24 часа проанализировать обнародованные в деле Саакашвили записи и свернуть палаточный городок.



"Также прошу всех, кто находится в палатках Саакашвили, принять решение: быть в оппозиции – пожалуйста, протестовать против действующей власти – ваше право. Но надо прекратить выполнять планы Москвы. Снять палатки, предъявить следователям краденые купюры из денег Курченко и помочь выжечь эту заразу в украинском политикуме", – заявил Луценко.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Сообщалось, что к Саакашвили не пускают адвоката Руслана Чернолуцкого и народных депутатов.



Позже адвокат Павел Богомазов, который был в квартире Саакашвили, сообщил, что его подопечному "озвучили подозрение в содействии свержению государственного режима".

Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.

В 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей. Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михаила Саакашвили.

Саакашвили назвал обвинения украинских силовиков фейковыми, и заявил, что будет оставаться под Радой и требовать отставки руководителей ГПУ и СБУ и импичмента президента.