Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета

Верховная Рада проголосовала за увольнение нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.

Соответствующий проект постановления №7368 поддержали 256 депутатов.

В частности от БПП за решение проголосовали 108 депутатов, от "Народного фронта" - 65, от "Оппозиционного блока" - 32, от "Радикальной партии" - 15, от "Видродження" и группы "Воля народа" - 17 и 13 соответственно.

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