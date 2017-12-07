Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета
Верховная Рада проголосовала за увольнение нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.
Соответствующий проект постановления №7368 поддержали 256 депутатов.
В частности от БПП за решение проголосовали 108 депутатов, от "Народного фронта" - 65, от "Оппозиционного блока" - 32, от "Радикальной партии" - 15, от "Видродження" и группы "Воля народа" - 17 и 13 соответственно.
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