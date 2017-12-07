Аваков и Яценюк после встречи с послом США изменили позицию по НАБУ – источник

Вечером 6 декабря руководство "Народного фронта" встречалось с послом США Мари Йованович, после чего изменило позицию по закону о "ликвидации НАБУ".



Об этом "Украинской правде" сообщил источник в "Народном фронте".



"Вчера (6 декабря - ред.) вечером Яценюк, Аваков и Парубий встретились с послом США Йованович, после чего у них изменилась риторика и пропало острое желание принять закон об "убийстве НАБУ", - сказал собеседник.



По словам собеседника, встреча прошла по инициативе НФ. Именно она повлияла на изменение позиции лидеров политсилы и они заговорили о необходимости создания антикоррупционного суда.



Как известно, 6 декабря члены парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции проголосовали за направление в Верховную Раду предложения о снятии с должности главы комитета Егора Соболева.



В то же время, народные депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбак подали проект закона, который позволяет увольнять директора НАБУ без аудита.



Позже в "Народном фронте" заявили о поддержке закона об Антикоррупционном суде.



Нардеп Сергей Лещенко заявил, что если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.



Позже стало известно, что Верховная Рада 7 декабря не будет рассматривать законопроект, позволяющий парламента выражать недоверие и освобождать руководство антикоррупционных органов. Законопроект отозвали.



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