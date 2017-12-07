Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

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Четвер, 7 грудня 2017, 16:43

Верховна Рада проголосувала за усунення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади керівника комітету з протидії корупції.

Відповідний проект постанови №7368 підтримали 256 депутатів.

Зокрема за рішення проголосували 108 депутатів від БПП, 65 - від "Народного фронту", 32 - від "Опозиційного блоку", 15 - від "Радикальної партії", 17 - від "Відродження" та 13 - від групи "Воля народу".

Доповнюється...

Теми: Соболєв звільнення Верховна Рада
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