Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

Верховна Рада проголосувала за усунення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади керівника комітету з протидії корупції.

Відповідний проект постанови №7368 підтримали 256 депутатів.

Зокрема за рішення проголосували 108 депутатів від БПП, 65 - від "Народного фронту", 32 - від "Опозиційного блоку", 15 - від "Радикальної партії", 17 - від "Відродження" та 13 - від групи "Воля народу".

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