Участие в задержании Саакашвили принимали Аброськин и Кулик - источники

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Суббота, 9 декабря 2017, 17:11

Участие в задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили принимали первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.

Об этом УП сообщили информированные собеседники в окружении Саакашвили.

Как известно, Саакашвили был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

По сообщению источников, при задержании во дворе дома, где расположена квартира Покиньбороды, было много правоохранителей и спецназа.

"Операция (по задержанию Саакашвили) началась с похищения Покиньбороды под ВР. Аброськин сначала нашел в палаточном лагере под ВР Покиньбороду и сказал, что им необходимо переговорить. В итоге его вывезли из палаточного городка и привезли на квартиру (где произошло задержание Саакашвили)", - отмечают собеседники.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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