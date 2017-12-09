Сарган: Подпись Саакашвили под заявлением - фейк. Адвокат опроверг

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Суббота, 9 декабря 2017, 20:01

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что переданное из изолятора СБУ заявление лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили является подделкой, адвокат утверждает, что документ подлинный.

Сарган опубкикувала в своем Facebook фото двух заявлений. Первое - то, которое опубликовал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Второе заявление было написано собственноручно Саакашвили в ИВС под видеофиксацию в соответствии с требованиями УПК", - написала Сарган.

"Другой почерк, четкая подпись в "заявлении-призыва", чтобы читались" МСаак..." для кого? Даже здесь немногочисленным жителям палаток "КолоРады" подсовывают фейк", - утверждает пресс-секретарь генпрокурора.

В то же время в комментарии УП Чернолуцкий заявил, что опубликованный им документ подписан Саакашвили.

Он отметил, что Саакашвили после задержания написал и передал ему несколько писем: письмо жене на английском, на грузинском - Давиду Сакварелидзе, остальным соратникам - опубликованное письмо.  

"Он писал в некомфортных условиях, на кушетке, перенервничал, писал быстро", - отметил он.

"Второй документ (заявление об отказе от адвоката, предоставленного Центром бесплатной правовой помощи) был написан моей коллегой, которая помогала оформлять документы, и текст заявления был написан ею, а подписан Саакашвили - в присутствии двух прокуроров и трех представителей ИТТ, в т.ч. начальника", - пояснил Чернолуцкий.

Решение о написании письма коллегой адвоката было принято, по его словам, "прокурором и адвокатом бесплатной правовой помощи - чтобы она от руки написала, а Саакашвили подписал".

Как известно, в 2 часа ночи 9 декабря Чернолуцкий опубликовал заявление лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили из изолятора СБУ, где тот назвал обвинения против себя лживыми и призвал сторонников выходить в воскресенье на акцию "За импичмент".

Украинская правда

Темы: Саакашвили Генпрокуратура
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