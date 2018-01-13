У фигуранта "газового дела Онищенко" мать отсудила дом и квартиру

Печерский суд признал недействительными договоры дарения квартиры и садового дома между фигурантом "газового дела Онищенко" Валерием Постным и его матерью, заключенные 6 лет назад.

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 21 декабря 2017 года.

В реестре сейчас опубликованы лишь вступительная и резолютивная части решения, поэтому неизвестно, какие именно аргументы приводила иметь Постного - Анна.

По данным выписок из реестра недвижимости, трехкомнатную квартиру площадью 75 кв.м. в доме по Грушевского, 9 и садовый дом на 57,5 ​​кв.м. в Обуховском районе, возле села Старые Безрадичи в садовом обществе "Росинка" Постный получил от матери в подарок в ноябре 2011 года.

Суд открыл производство по делу в ноябре 2016 года.

Анна Постная считает, что договор дарения, заключенный в 2011 году, был заключен в результате ошибки.

В суд Постная не явилась, ее адвокат подал заявление, в котором просил рассмотреть дело в ее отсутствие.

Валерий Постный или его представители также в суд не прибыли: через канцелярию поступило заявление, что Постный признает исковые требования и не возражает против их удовлетворения.

Известно также, что в декабре 2016 года Анна Постная уже отсудила у сына другой дом по аналогичной схеме.

Как известно, следствие называет Валерия Постного одним из ключевых фигурантов дела Онищенко по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобычей" в декабре 2015 года. Согласно материалам расследования, руководителями преступной организации были Онищенко, его мать и Постный.

16 июня 2017 года Соломенский суд Киева взял Постного под стражу на 2 месяца и возможностью внесения залога 10 млн гривен.

Ранее в тот же день Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, но его сразу задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро.

В июле 2017 года апелляционный суд Львовской области отменил меру пресечения Валерию Постному в виде содержания под стражей.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го фигуранты дела противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. 7 из них, в т.ч. нардеп Александр Онищенко, находящятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

В октябре стало известно, что САП обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по Онищенко.

5 декабря Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о проведении заочного расследование в отношении а Онищенко на 16 января 2018 года.

Обвинение САП в саботаже в суде назвали "умышленным предоставлением общественности искаженных сведений".