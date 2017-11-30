Гарбуз від "кумів". Як і чому заборонили серіал "Свати"

"Вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами"! Какого черта вы, ребята, что-то там вообще предлагаете? Если вы Служба безопасности Украины, заботьтесь о безопасности Украины!".



Эти слова шоумена и юмориста Владимира Зеленского, собравшие более двух миллионов просмотров на YouTube и тысячи репостов в соцсетях, в итоге, похоже, сыграли с ним плохую шутку.

В среду, 29 ноября, Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".

Сериал пополнил список из более 500 кинофильмов, которым по тем или иным причинам Госкино отказало в госрегистрации и отменило прокатные удостоверения в течение 2014-2016 годов.

Как популярная лента попала в немилость властям, рассказывает "Украинская правда".

Почему

На "Сватов" украинские власти обратили внимание еще в конце 2016 года.

Тогда Государственная пограничная служба на три года запретила въезд в страну актерам сериала Людмиле Артемьевой и Николаю Добрынину. Пограничники установили, что те незаконно ездили в оккупированный Крым.

Впрочем, тогда дело не дошло дальше запрета въезжать в Украину двум героям "Сватов". Старые сезоны сериала продолжали успешно выходить в эфир, не привлекая особого внимания СБУ и Министерства культуры.

Формально для этого была причина – все предыдущие сезоны были сняты до 1 января 2014 года. Фильмы, снятые после этой даты, подпадают под ряд ограничений, принятых Верховной Радой в феврале 2015 года.

Съемки последнего, седьмого сезона проходили на территории Беларуси. Его премьера была запланирована на весну 2018 года.

Настоящие проблемы у Владимира Зеленского и его детища начались 22 ноября 2017 года. В этот день спикер СБУ заявила, что в список персон нон грата попал один из главных "сватов" Федор Добронравов.

Россиянина обвинили в том, что он "неоднократно позволял себе публичные антиукраинские заявления, поддерживал аннексию Крыма и незаконно посещал полуостров".

"Если случилась такая дурость, то я молюсь только, чтобы все это закончилось раз и навсегда", – заявил Добронравов.

Реакция Владимира Зеленского была быстрой и намного более бурной. 23 ноября он разместил на YouTube видеобращение, в котором сообщил, что не стоит ставить знак равенства между Федором Добронравовым и всей командой "Сватов".

"Одному из актеров СБУ запретило на три года въезд в нашу страну. Если он нарушил закон, он обязан сюда не въезжать. Но связи между товарищем Добронравовым и тысячью людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, никакой нет", – заявил Зеленский.

При этом он посоветовал силовикам заняться своими прямыми обязанностями – навести порядок на улицах украинских городов.

Эмоциональный выпад Зеленского в адрес СБУ не оставил равнодушной публику. Видео быстро собрало более двух миллионов просмотров.

На следующий день, 24 ноября, Владимир Зеленский записал еще одно обращение, в котором ответил критикам сериала "Сваты". По его словам, только в YouTube лента набрала 800 миллионов просмотров.

"А всем людям, которые нас ссорят, которые разъединяют нашу страну, которые хотят нас делить по цвету, языку и так далее… скажет один из знакомых всем образов Вася Голобородько: "А вы все, злодеи, идите в ж*пу!", – резюмировал комик.

Как

О том, что "Сватов" в Украине больше не будет, стало известно 29 ноября из короткого сообщения главы Госкино Филиппа Ильенко на его странице в Facebook.

Хотя еще накануне он говорил о том, что запрет на въезд в Украину артисту Федору Добронравову не означает, что украинским телеканалам запрещено показывать сериал.

В комментарии УП заместитель Ильенко Сергей Неретин заверил, что сегодняшнее действие Госкино – это всего лишь "выполнение решений, которые принимаются свыше".

По его словам, механизм запрета следующий: вначале СБУ внесла Федора Добронравова в список лиц, которым запрещен въезд в Украину; затем Министерство культуры по представлению СБУ внесло Добронравова в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.

"Ну, а мы вынуждены, как того требует закон, отменить прокатные удостоверения на все фильмы и сериалы, где играет этот актер", – сообщил Неретин.

В общении с УП он также отметил, что приказ подписывал сам, так как Филип Ильенко находится в командировке за пределами страны.

Что дальше

На телеканале "1+1", на котором сейчас демонстрируют предыдущие серии "Сватов" и где планировался показ нового сезона сериала весной, расценили запрет как "охоту на ведьм".

По мнению телеканала, следует четко разобраться, почему запрещен именно этот сериал, а фильмы с участием других актеров, так же, как и Добронравов, высказывавшихся о принадлежности Крыма, спокойно продолжают показывать.

На канале даже составили для госорганов соответствующий список актеров, которые тоже вызывают вопросы.

В частности, в "плюсовский" перечень вошли: Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин и другие.

"Настало время для проведения открытой дискуссии по поводу необходимости определения четких критериев для принятия подобных решений, ведь без прозрачной системы подобные ситуации напоминают "охоту на ведьм", – отмечает телеканал.

Будет ли сам Владимир Зеленский оспаривать сегодняшнее решение Госкино?

Пресс-секретарь "Студии Квартал-95" Татьяна Руденко заявила УП, что получить комментарий от Зеленского и его команды "пока, к сожалению, невозможно". Владимир готовит открытое обращение к украинцам, которое опубликуют в ближайшее время.

В то же время Сергей Неретин на вопрос, реально ли вообще оспорить подобное решение Госкино, ответил: "Если у Добронравова или "Квартала-95" есть влияние на СБУ, то пусть оспаривают".

Впрочем, заместитель министра культуры Юрий Рыбачук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что теперь "мяч на поле" создателей сериала.

Возможно, сериал вернут в эфир, только если опального Федора Добронравова заменят на другого актера.

Евгений Руденко, УП