Найкращі тексти "Української правди" у 2017 році
Порошенко, Аваков, Насіров, Крим, герої та війна. Саме час перечитати ці статті ще раз. Дякуємо, читачі, за те, що ви з нами!
Дуализм власти. Как Порошенко и Аваков дожимают друг друга
В чем причина конфликта между Порошенко и Аваковым, что его усиливает.
Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб
Що бачила розвідка у Криму, як Наливайченко і голова МВС Аваков шукали Януковича на півострові, яку операцію планували в Генштабі, про зрадників, про викрадення командувача Військово-морських сил, про спілкування Турчинова з керівниками Росії. Чи можна було врятувати Крим? Що саме для цього робили і чи все було зроблено?
Покидая страну
Привычный стереотип "равнодушные уезжают, патриоты остаются" постепенно теряет актуальность.
Гастролі Порошенка. 10 історій про PR, які можуть зацікавити правоохоронців
"Українська правда" звернула увагу на реконструйовані чи новозбудовані об'єкти, які упродовж свого турне урочисто відкривав Порошенко. Майже в кожного з них своя "суперечлива історія", яка мала б викликати інтерес у правоохоронних органів. До вашої уваги 10 таких історій, які нарахувала УП. Ми не виключаємо, що цей перелік був невичерпним.
Перша трійка президента. Криза управління та війни в оточенні президента
Кілька людей із найближчого оточення, з якими протягом кількох місяців спілкувалися журналісти УП, говорять про хаос і кризу управління, про перехід від далекоглядних планів на "гасіння пожеж". Чому так відбувалося? Хто впливає на рішення Порошенка, і що відбувається між людьми з його оточення?
Війна світів. Що заважає Мішелю Терещенку зробити Глухів європейським
Уроженец Франции, потомок известной династии меценатов и сахарозаводчиков пообещал глуховчанам сладкую жизнь. С первых дней каденции экспат Терещенко наткнулся на мощное сопротивление старой системы. Своих оппонентов он называет "бандитами", "мафией". Взамен получает судебные иски, обвинения в злоупотреблениях и непрофессионализме.
Рецепт поражения
Эта война не этническая и не религиозная. В ее основе – разные картинки будущего.
Дві ковдри, 10 адвокатів і 100 мільйонів
Невідомі подробиці справи Романа Насірова, який ще донедавна був головою ДФС – звідки він знає президента Петра Порошенка, яким чином потрапив у список його партії напередодні дострокових парламентських виборів 2014 року, чому НАБУ і САП висунули підозру саме зараз, і як на справу Насірова реагують в Адміністрації президента.
На порозі медійного переділу. Чому Порошенко купує, а Княжицький продає телеканал
Команда Порошенка, схоже, теж вирішила не гребувати можливістю вполювати собі якусь напіввиснажену здобич. І ця доля випала каналу Tonis. За всіма канонами ницої української політики ні Порошенко, ні його оточення не хочуть світитися у цій оборудці. Усю брудну роботу за них має виконати хтось інший – свій Курченко, "зитц-председатель Фунт".
Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів
Про те, як часто Аваков роздавав вогнепальні нагороди, хто є щасливим власником рекордної кількості зброї, і коли саме нардеп Сергій Пашинський отримав свій скандальний "Glock 19".
Велика меншина. Чи відповідатимуть румуни на реформу освіти
Какие угрозы несет новый закон "Об образовании" нацменьшинствам и Банковой – из центра самого румынского района Украины, крошечного города Герцы в шести километрах от украино-румынской границы.
Mister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий Рік
Что думают о нашествии паломников в Умани, и как празднуют 5778-й Новый год по еврейскому календарю.
Саакашвили: Аваков и Порошенко просто поделили страну между собой
За весь разговор, который состоялся задолго до крыши, "Михомайдана" и ареста, Саакашвили ни разу не назвал президента Украины по имени. Он демонстрирует в интервью всю свою обиду и раздражение. В таком состоянии человек высказывает все, что у него накипело.
Пафос трохи підбішує
Серед тих, хто віддав життя в спробі змінити країну, був 19-річний студент Рома Гурик. Він став одним з головних символів і одним з наймолодших Героїв Небесної сотні. Як жив Рома, що його рідні та друзі думають про підсумки революції, чому не люблять показного пафосу, та як кіт Майдан змусив повірити в переселення душ – у репортажі "Української правди" з Івано-Франківська, рідного міста Гурика.
Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком та Аваковим
Що ж сталося такого, що НАБУ і САП таки наважилися прийти по сина Авакова? Чому саме тепер? Яку роль у цьому процесі зіграв президент Петро Порошенко? Чому затримання Авакова-молодшого жорстко пересварили Артема Ситника та Назара Холодницького? І головне, що планують робити далі всі залучені в цю історію сили.
Песнь "зрады" и "перемоги"
Пессимизм "зрады" рождается из внутренних надежд. А оптимизм "перемоги" – следствие неверия.