Лучшие тексты "Украинской правды" в 2017 году

Порошенко, Аваков, Насіров, Крим, герої та війна. Саме час перечитати ці статті ще раз. Дякуємо, читачі, за те, що ви з нами!

В чем причина конфликта между Порошенко и Аваковым, что его усиливает.

Що бачила розвідка у Криму, як Наливайченко і голова МВС Аваков шукали Януковича на півострові, яку операцію планували в Генштабі, про зрадників, про викрадення командувача Військово-морських сил, про спілкування Турчинова з керівниками Росії. Чи можна було врятувати Крим? Що саме для цього робили і чи все було зроблено?

Привычный стереотип "равнодушные уезжают, патриоты остаются" постепенно теряет актуальность.

"Українська правда" звернула увагу на реконструйовані чи новозбудовані об'єкти, які упродовж свого турне урочисто відкривав Порошенко. Майже в кожного з них своя "суперечлива історія", яка мала б викликати інтерес у правоохоронних органів. До вашої уваги 10 таких історій, які нарахувала УП. Ми не виключаємо, що цей перелік був невичерпним.

Кілька людей із найближчого оточення, з якими протягом кількох місяців спілкувалися журналісти УП, говорять про хаос і кризу управління, про перехід від далекоглядних планів на "гасіння пожеж". Чому так відбувалося? Хто впливає на рішення Порошенка, і що відбувається між людьми з його оточення?

Уроженец Франции, потомок известной династии меценатов и сахарозаводчиков пообещал глуховчанам сладкую жизнь. С первых дней каденции экспат Терещенко наткнулся на мощное сопротивление старой системы. Своих оппонентов он называет "бандитами", "мафией". Взамен получает судебные иски, обвинения в злоупотреблениях и непрофессионализме.

Эта война не этническая и не религиозная. В ее основе – разные картинки будущего.

Невідомі подробиці справи Романа Насірова, який ще донедавна був головою ДФС – звідки він знає президента Петра Порошенка, яким чином потрапив у список його партії напередодні дострокових парламентських виборів 2014 року, чому НАБУ і САП висунули підозру саме зараз, і як на справу Насірова реагують в Адміністрації президента.

Команда Порошенка, схоже, теж вирішила не гребувати можливістю вполювати собі якусь напіввиснажену здобич. І ця доля випала каналу Tonis. За всіма канонами ницої української політики ні Порошенко, ні його оточення не хочуть світитися у цій оборудці. Усю брудну роботу за них має виконати хтось інший – свій Курченко, "зитц-председатель Фунт".

Про те, як часто Аваков роздавав вогнепальні нагороди, хто є щасливим власником рекордної кількості зброї, і коли саме нардеп Сергій Пашинський отримав свій скандальний "Glock 19".

Какие угрозы несет новый закон "Об образовании" нацменьшинствам и Банковой – из центра самого румынского района Украины, крошечного города Герцы в шести километрах от украино-румынской границы.

Что думают о нашествии паломников в Умани, и как празднуют 5778-й Новый год по еврейскому календарю.

За весь разговор, который состоялся задолго до крыши, "Михомайдана" и ареста, Саакашвили ни разу не назвал президента Украины по имени. Он демонстрирует в интервью всю свою обиду и раздражение. В таком состоянии человек высказывает все, что у него накипело.

Серед тих, хто віддав життя в спробі змінити країну, був 19-річний студент Рома Гурик. Він став одним з головних символів і одним з наймолодших Героїв Небесної сотні. Як жив Рома, що його рідні та друзі думають про підсумки революції, чому не люблять показного пафосу, та як кіт Майдан змусив повірити в переселення душ – у репортажі "Української правди" з Івано-Франківська, рідного міста Гурика.

Що ж сталося такого, що НАБУ і САП таки наважилися прийти по сина Авакова? Чому саме тепер? Яку роль у цьому процесі зіграв президент Петро Порошенко? Чому затримання Авакова-молодшого жорстко пересварили Артема Ситника та Назара Холодницького? І головне, що планують робити далі всі залучені в цю історію сили.

Пессимизм "зрады" рождается из внутренних надежд. А оптимизм "перемоги" – следствие неверия.