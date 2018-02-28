Прес-конференція Порошенка. У кадрі і за лаштунками

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Середа, 28 лютого 2018, 14:24

Президент Петро Порошенко о 15 годині дає велику прес-конференнцію для журналістів. Захід відбувається у "Мистецькому Арсеналі".

Перед цим Порошенко виходив на широкий загал в травні 2017 року.

Пропонуємо вам поспостерігати як за самою прес-конференцією, так і подивитись за її лаштунки.

Ще до оголошеного заходу у соціальних мережах з'явилися коментарі та пропозиції запитань від депутатів, політиків і навіть адвокатів Януковича.

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15:34

Інтерфакс питає чи не заморозить конфлікт Миротворча місія і хто очолить Оперативний центр на Донбасі.

Порошенко каже, що неможливо проводити жоден  з процесів, коли військові з РФ вбивають наших хлопці. "Це не заморожений конфлікт - це гаряча війна. Заморожений конфлікт - це для нас неприйнятно".

Порошенко перераховує переваги: Миротворці змусять РФ вивести свої війська, роззброїти незаконні збройні формування, взяти під контроль ділянку російсько-українського кордону, Україна зможе відновити гуманітарну місію.

"Я буду робити все, щоб запровадити миротворців, бо це єдиний варіант, який може зупинити вбивство українців", - каже Порошенко.

Керівником будуть "бойові генерали, які мають досвід керування бригадами і мають високий авторитет". Прізвища не назвав.

15:32

Президент пропонує оподатковувати тільки той капітал, який виводять з країни

15:30

Президент Петро Порошенко заявив, що не дасть забрати в України безвізовий режим з ЄС.

"Від багатьох реформ більшість українців поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеної війною та економічною агресією країни, тільки починає відновлюватися і темпи надто повільні і мене як президента не влаштовують", - сказав він.

 

"Не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення безвізу. Це те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи зверталися до країн-членів ЄС з проханням не надавати нам безвізовий режим", - сказав він.

"Я не допущу жодних дій, які дали б підстави поставити його під сумнів (право на безвіз- ред.)", - додав Порошенко.     

15:23

Порошенко торкнувся закону про Нацбезпеку: "Навіть під час війни ми маємо отримати цивільного міністра оборони, розділи позиції головнокомандувача і начальника Генштабу".

15:18

Президент передав "привіт" депутатці і лідеру однієї з парламентських фракцій, яка "робить селфі з російськими послами".

Йдеться про Юлію Тимошенко, яку російські ЗМІ зняли разом з одним з російських дипломатів.

15:18

Порошенко: Я не допущу дій, які поставлять під сумнів безвізовий режим

15:08

Порошенко прийшов. Почав з того, що  новий політичний сезон розпочався з кадрових питань: голова НБУ. "Ближчим часом я чекаю оновленого складу ЦВК", - каже Порошенко. Важливо, щоб завершили укомплектування Конституційного суду. Чекає результативного голосування ВР  у цьому питанні.

Також чекає на призначення аудитора НАБУ. Склад Рахункової палати. Омбудсмен.

І очікує ухвалення  на цій сесії за декілька тижнів закону про Антикорупційний суд.

Чекаємо на 1 квітня – строк заповнення е-декларацій за рік, що минув. Порошенко чекає на скасування декларування для ГО.

 
15:04

14:57

Журналістів пригощають чаєм і кавою і печивом.

 

У залі вже зібралося немало журналістів.

 
14:51
14:44

Перед Мистецьким Арсеналом перекриті тротуари, сама дорога вільна. Особливої охорони немає. На вході перевіряють паспорти. Жінок не просять розстібнути верхній одяг.

ФотоЕльдара Сарахамана, УП 

На охороні також співробітники УДО із собаками.

Всередині самого "Арсеналу" перебуває начальник УДО Валерій Гелетей.

14:42
14:20

За 40 хвилин до прес-конфереції до Мистецького Арсеналу підходять журналісти. Через дорогу стоять люди з плакатами про імпічмент. На вході триває реєстрація журналістів.

 Фото Ельдара Сарахмана, УП

Фото Ельдара Сарахмана, УП 
Фото Ельдара Сарахмана, УП 
Фото Ельдара Сарахмана, УП 
12:17

11:51

11:50

07:30

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Прес-конференція Порошенка. У кадрі і за лаштунками
Президент Петро Порошенко о 15 годині дає велику прес-конференнцію для журналістів. Захід відбувається у "Мистецькому Арсеналі". Пропонуємо вам поспостерігати як за самою прес-конференцією, так і подивитись за її лаштунки.
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