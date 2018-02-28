Прес-конференція Порошенка. У кадрі і за лаштунками

16:01

Питання: "Як вам вдається жити добре, коли всі живуть погано? Як бути президентом олігархом в Україні?"

Порошенко розпочав з того, що коли він прийшов, все було погано. Сказав про реформи.

"Я готовий сказати, що мені вдалося зробити за ці 3 роки…. Я не хочу посилатися, на наприклад, на Хюга Мінгареллі, який каже: "хто не бачить реформ в Україні … м’яко кажучи, той не об’єктивний. Проїдьте, будь ласка, подивіться…

"Я не хочу обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор. Вам цікаво – я запрошую. Вас особисто провести день зі мною. Прошу. Вважайте, що домовились. Я впевнений, що ви зімнете думку", - сказав Порошенко.

"Я не ношу рожеві окуляри".