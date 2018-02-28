Прес-конференція Порошенка. У кадрі і за лаштунками

15:30

Президент Петро Порошенко заявив, що не дасть забрати в України безвізовий режим з ЄС.

"Від багатьох реформ більшість українців поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеної війною та економічною агресією країни, тільки починає відновлюватися і темпи надто повільні і мене як президента не влаштовують", - сказав він.

"Не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення безвізу. Це те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи зверталися до країн-членів ЄС з проханням не надавати нам безвізовий режим", - сказав він.

"Я не допущу жодних дій, які дали б підстави поставити його під сумнів (право на безвіз- ред.)", - додав Порошенко.