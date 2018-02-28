Прес-конференція Порошенка. У кадрі і за лаштунками
Президент Петро Порошенко о 15 годині дає велику прес-конференнцію для журналістів. Захід відбувається у "Мистецькому Арсеналі".
Перед цим Порошенко виходив на широкий загал в травні 2017 року.
Пропонуємо вам поспостерігати як за самою прес-конференцією, так і подивитись за її лаштунки.
Ще до оголошеного заходу у соціальних мережах з'явилися коментарі та пропозиції запитань від депутатів, політиків і навіть адвокатів Януковича.
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Прес-конференція завершилась. Більше 20 ЗМІ змогли поставити свої запитання президенту. Порошенко вийшов з зали в оточенні удошників. Ні з ким з присутніх не спілкувався.
Останнє питання було про зміну правил виборів до ВР. Порошенко сказав, що потрібні зміни до виборчого законодавства. І це має робити парламент.
Питання про угоду з Фірташем у 2014 році.
"Жодних угод з Фірташем у мене не було. Координація з Кличком в мене була", - відповів Порошенко.
Порошенка спитали про прес-конференцію Януковича, яка буде в п'ятницю. Але той відповів, що Янукович йому нецікавий.
Йдеться про питання, про яке ми писали раніше - як Порошенку-олігарху добре живеться. І у відповідь на яке президент запросв журналістку провести з ним один день.
Порошенка питають про участь кума Путіна – Медведчука – у перемовинах у Мінську у тристоронній контакнтній групі.
Склад моєї команди під час формування команди в Мінську був відомий. Медведчука там не було. Є гуманітарна група, яка займається звільненням заручників. Колишній голова СБУ призначив в цю групу представником Медведчука. Я про це знав. І зараз наголошую, що буду прац3ювати з будь-ким, хто ефективно може допомогти повернути заручників додому.
Порошенко каже, що намагались співпрацювати і з цервою, і з військовими, але Медведчук виявився найбільш ефективним, бо рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін.
До кінця тижня з полону бойовиків можуть звільнити ще 2 українців.
"Я планую, що нам вдасться повернути до кінця тижня – можливо навіть у п'ятницю", – уточнив Порошенко.
Порошенко каже, що не має наміру брати участі у парламентських виборах.
І ще каже, що зустрічався з Тимошенко, щоб обговорити кандидатури на ЦВК, бо у Тимошенко змінили свою кандидатуру. Але наголошую. "Я зустрічаюся з усіма главами фракцій", - додав він.
"Я не знаю, хто вбив Павла Шеремета. Але я зроблю все, щоб відкрити це. Якщо ви бачите, що президент може щось зробити, я готовий", - Порошенко.
У нас зараз немає політика, який би мав більшість голосів. Всі проти всіх - Порошенко відповідає на питання УП, чому, за даними соцопитувань, 4 з 5 українців тепер не проголосують за нього— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2018
А ось ще вам фоточек з прес-конференції pic.twitter.com/5qCrUBLffm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2018
Питання: "Як вам вдається жити добре, коли всі живуть погано? Як бути президентом олігархом в Україні?"
Порошенко розпочав з того, що коли він прийшов, все було погано. Сказав про реформи.
"Я готовий сказати, що мені вдалося зробити за ці 3 роки…. Я не хочу посилатися, на наприклад, на Хюга Мінгареллі, який каже: "хто не бачить реформ в Україні … м’яко кажучи, той не об’єктивний. Проїдьте, будь ласка, подивіться…
"Я не хочу обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор. Вам цікаво – я запрошую. Вас особисто провести день зі мною. Прошу. Вважайте, що домовились. Я впевнений, що ви зімнете думку", - сказав Порошенко.
"Я не ношу рожеві окуляри".
"Я точно буду брати участь в президентських виборах… як виборець", - каже він.
"Я буду робити це в Україні. І після виборів залишусь в Україні…. Я не програв в своєму житті жодної виборчої кампанії", - каже президент на уточнення Соні Кошкіної, чи піде він все ж таки на вибори.
Традиційне питання англійською мовою. Порошенко відповідає нею ж.
Далі - Михайло Ткач питає про Мальдіви, чому не було його в базі даних при перетині кордону, скільки всього закордонних поїздок на відпочинок було, і чому про них не повідомляють. Порошенко: "Не нервуйте".
"Я перетинав кордон законно. Журналісти і не мають права доступу до особистих даних. Будь-який орган зможе це перевірити", - сказав він.
Гордон рекламує свій творчий вечір у Львові на #пресконференціяПорошенка— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2018
Порошенко відповідає: "Коли ви дивилися нацдружини на Хрещатику? Чи ви відчували себе в безпеці? Вчора під ВР влада, поліція діяли адекватно. А провокатори – ні. Тому вони мають нести відповідальність. Але журналісти мають об'єктивно висвітлювати ці події".
Президент заперечує, що приватні армії окремих олігархів були і раніше. "Бойові формування не з'явились зараз", - додав Порошенко.
Порошенко про участь у майбутніх президентських виборах: Рішення про участь у виборчій кампанії я буду приймати тоді, коли ця кампанія буде розпочата.
Порошенка питають про Мальдіви: як перетинав кордоні і за чиї гроші.
"Кордон я перетинав за своїм прізвищем по своєму паспорту з режстрацією у прикордонників. Сплачував я це і літак, і готель зі свого банківського рахунку в українському банку. і в поданій декларації ви зможете в цьому переконатися", - відповів Порошенко.
З коштів будуть сплачені всі податки.
Інтерфакс питає чи не заморозить конфлікт Миротворча місія і хто очолить Оперативний центр на Донбасі.
Порошенко каже, що неможливо проводити жоден з процесів, коли військові з РФ вбивають наших хлопці. "Це не заморожений конфлікт - це гаряча війна. Заморожений конфлікт - це для нас неприйнятно".
Порошенко перераховує переваги: Миротворці змусять РФ вивести свої війська, роззброїти незаконні збройні формування, взяти під контроль ділянку російсько-українського кордону, Україна зможе відновити гуманітарну місію.
"Я буду робити все, щоб запровадити миротворців, бо це єдиний варіант, який може зупинити вбивство українців", - каже Порошенко.
Керівником будуть "бойові генерали, які мають досвід керування бригадами і мають високий авторитет". Прізвища не назвав.
Президент пропонує оподатковувати тільки той капітал, який виводять з країни
Президент Петро Порошенко заявив, що не дасть забрати в України безвізовий режим з ЄС.
"Від багатьох реформ більшість українців поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеної війною та економічною агресією країни, тільки починає відновлюватися і темпи надто повільні і мене як президента не влаштовують", - сказав він.
"Не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення безвізу. Це те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи зверталися до країн-членів ЄС з проханням не надавати нам безвізовий режим", - сказав він.
"Я не допущу жодних дій, які дали б підстави поставити його під сумнів (право на безвіз- ред.)", - додав Порошенко.
Порошенко торкнувся закону про Нацбезпеку: "Навіть під час війни ми маємо отримати цивільного міністра оборони, розділи позиції головнокомандувача і начальника Генштабу".
Президент передав "привіт" депутатці і лідеру однієї з парламентських фракцій, яка "робить селфі з російськими послами".
Йдеться про Юлію Тимошенко, яку російські ЗМІ зняли разом з одним з російських дипломатів.
Порошенко: Я не допущу дій, які поставлять під сумнів безвізовий режим
Порошенко прийшов. Почав з того, що новий політичний сезон розпочався з кадрових питань: голова НБУ. "Ближчим часом я чекаю оновленого складу ЦВК", - каже Порошенко. Важливо, щоб завершили укомплектування Конституційного суду. Чекає результативного голосування ВР у цьому питанні.
Також чекає на призначення аудитора НАБУ. Склад Рахункової палати. Омбудсмен.
І очікує ухвалення на цій сесії за декілька тижнів закону про Антикорупційний суд.
Чекаємо на 1 квітня – строк заповнення е-декларацій за рік, що минув. Порошенко чекає на скасування декларування для ГО.
Журналістів пригощають чаєм і кавою і печивом.
У залі вже зібралося немало журналістів.
Сцена для виступу президента вся в зірках ЄС #пресконференціяПорошенка pic.twitter.com/51t9d1w7G3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2018
Перед Мистецьким Арсеналом перекриті тротуари, сама дорога вільна. Особливої охорони немає. На вході перевіряють паспорти. Жінок не просять розстібнути верхній одяг.
|ФотоЕльдара Сарахамана, УП
На охороні також співробітники УДО із собаками.
Всередині самого "Арсеналу" перебуває начальник УДО Валерій Гелетей.
-Шановні оператори, перевірте сигнал. Доходить? Більше перевірок не буде pic.twitter.com/5V03OmGKiO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2018
За 40 хвилин до прес-конфереції до Мистецького Арсеналу підходять журналісти. Через дорогу стоять люди з плакатами про імпічмент. На вході триває реєстрація журналістів.
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
|Фото Ельдара Сарахмана, УП