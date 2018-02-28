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Пресс-конференция Порошенко. В кадре и за кулисами

Среда, 28 февраля 2018, 13:24
Пресс-конференция Порошенко. В кадре и за кулисами
Микола Палинчак

Президент Петр Порошенко в 15 часов в среду дает большую пресс-конференнцию для журналистов. Мероприятие проходит в "Художественном Арсенале".

Перед этим Порошенко выходил на широкую общественность в мае 2017 года.

Предлагаем вам понаблюдать как за самой пресс-конференцией, так и посмотреть за ее кулисы.

Еще до объявленного мероприятия в социальных сетях появились комментарии и предложения вопросов от депутатов, политиков и даже адвокатов Януковича.

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18:13

17:13

17:04

17:00

Прес-конференція завершилась. Більше 20 ЗМІ змогли поставити свої запитання президенту. Порошенко вийшов з зали в оточенні удошників. Ні з ким з присутніх не спілкувався.

16:58

Останнє питання було про зміну правил виборів до ВР. Порошенко сказав, що потрібні зміни до виборчого законодавства. І це має робити парламент.

16:54

16:48

Питання про угоду з Фірташем у 2014 році.

"Жодних угод з Фірташем у мене не було. Координація з Кличком в мене була", - відповів Порошенко.

16:47

Порошенка спитали про прес-конференцію Януковича, яка буде в п'ятницю. Але той відповів, що Янукович йому нецікавий.

16:45

Йдеться про питання, про яке ми писали раніше - як Порошенку-олігарху добре живеться. І у відповідь на яке президент запросв журналістку провести з ним один день.

16:44

16:43

16:38

Порошенка питають про участь кума Путіна – Медведчука – у перемовинах у Мінську у тристоронній контакнтній групі.

Склад моєї команди під час формування команди в Мінську був відомий. Медведчука там не було. Є гуманітарна група, яка займається звільненням заручників. Колишній голова СБУ призначив в цю групу представником Медведчука. Я про це знав. І зараз наголошую, що буду прац3ювати з будь-ким, хто ефективно може допомогти повернути заручників додому.

Порошенко каже, що намагались співпрацювати і з цервою, і з військовими, але Медведчук виявився найбільш ефективним, бо рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін.

16:36

До кінця тижня з полону бойовиків можуть звільнити ще 2 українців.

"Я планую, що нам вдасться повернути до кінця тижня – можливо навіть у п'ятницю", – уточнив Порошенко.

16:29

Порошенко каже, що не має наміру брати участі у парламентських виборах.

І ще каже, що зустрічався з Тимошенко, щоб обговорити кандидатури на ЦВК, бо у Тимошенко змінили свою кандидатуру. Але наголошую. "Я зустрічаюся з усіма главами фракцій", - додав він.

16:20

16:19

16:19

16:16

"Я не знаю, хто вбив Павла Шеремета. Але я зроблю все, щоб відкрити це. Якщо ви бачите, що президент може щось зробити, я готовий", - Порошенко.

16:13
16:07
16:01

Питання: "Як вам вдається жити добре, коли всі живуть погано? Як бути президентом олігархом в Україні?"

Порошенко розпочав з того, що коли він прийшов, все було погано. Сказав про реформи. 

"Я готовий сказати, що мені вдалося зробити за ці 3 роки…. Я не хочу посилатися, на наприклад, на Хюга Мінгареллі, який каже: "хто не бачить реформ в Україні … м’яко кажучи, той не об’єктивний. Проїдьте, будь ласка, подивіться…

"Я не хочу обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор. Вам цікаво – я запрошую. Вас особисто провести день зі мною. Прошу. Вважайте, що домовились. Я впевнений, що ви зімнете думку", - сказав Порошенко.

"Я не ношу рожеві окуляри".

16:00

"Я точно буду брати участь в президентських виборах… як виборець", - каже він.

"Я буду робити це в Україні. І після виборів залишусь в Україні…. Я не програв в своєму житті жодної виборчої кампанії", - каже президент на уточнення Соні Кошкіної, чи піде він все ж таки на вибори.

15:52

Традиційне питання англійською мовою. Порошенко відповідає нею ж.

 

Далі - Михайло Ткач питає про Мальдіви, чому не було його в базі даних при перетині кордону, скільки всього закордонних поїздок на відпочинок було, і чому про них не повідомляють. Порошенко: "Не нервуйте".

"Я перетинав кордон законно. Журналісти і не мають права доступу до особистих даних. Будь-який орган зможе це перевірити", - сказав він.

15:46

Порошенко відповідає: "Коли ви дивилися нацдружини на Хрещатику? Чи ви відчували себе в безпеці? Вчора під ВР влада, поліція діяли адекватно. А провокатори – ні. Тому вони мають нести відповідальність. Але журналісти мають об'єктивно висвітлювати ці події".

Президент заперечує, що приватні армії окремих олігархів були і раніше. "Бойові формування не з'явились зараз", - додав Порошенко.

15:43

Порошенко про участь у майбутніх президентських виборах: Рішення про участь у виборчій кампанії я буду приймати тоді, коли ця кампанія буде розпочата.

15:39

Порошенка питають про Мальдіви: як перетинав кордоні і за чиї гроші.

"Кордон я перетинав за своїм прізвищем по своєму паспорту з режстрацією у прикордонників. Сплачував я це і літак, і готель зі свого банківського рахунку в українському банку. і в поданій декларації ви зможете в цьому переконатися", - відповів Порошенко. 

З коштів будуть сплачені всі податки.

15:34

Інтерфакс питає чи не заморозить конфлікт Миротворча місія і хто очолить Оперативний центр на Донбасі.

Порошенко каже, що неможливо проводити жоден  з процесів, коли військові з РФ вбивають наших хлопці. "Це не заморожений конфлікт - це гаряча війна. Заморожений конфлікт - це для нас неприйнятно".

Порошенко перераховує переваги: Миротворці змусять РФ вивести свої війська, роззброїти незаконні збройні формування, взяти під контроль ділянку російсько-українського кордону, Україна зможе відновити гуманітарну місію.

"Я буду робити все, щоб запровадити миротворців, бо це єдиний варіант, який може зупинити вбивство українців", - каже Порошенко.

Керівником будуть "бойові генерали, які мають досвід керування бригадами і мають високий авторитет". Прізвища не назвав.

15:32

Президент пропонує оподатковувати тільки той капітал, який виводять з країни

15:30

Президент Петро Порошенко заявив, що не дасть забрати в України безвізовий режим з ЄС.

"Від багатьох реформ більшість українців поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеної війною та економічною агресією країни, тільки починає відновлюватися і темпи надто повільні і мене як президента не влаштовують", - сказав він.

 

"Не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення безвізу. Це те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи зверталися до країн-членів ЄС з проханням не надавати нам безвізовий режим", - сказав він.

"Я не допущу жодних дій, які дали б підстави поставити його під сумнів (право на безвіз- ред.)", - додав Порошенко.     

15:23

Порошенко торкнувся закону про Нацбезпеку: "Навіть під час війни ми маємо отримати цивільного міністра оборони, розділи позиції головнокомандувача і начальника Генштабу".

15:18

Президент передав "привіт" депутатці і лідеру однієї з парламентських фракцій, яка "робить селфі з російськими послами".

Йдеться про Юлію Тимошенко, яку російські ЗМІ зняли разом з одним з російських дипломатів.

15:18

Порошенко: Я не допущу дій, які поставлять під сумнів безвізовий режим

15:08

Порошенко прийшов. Почав з того, що  новий політичний сезон розпочався з кадрових питань: голова НБУ. "Ближчим часом я чекаю оновленого складу ЦВК", - каже Порошенко. Важливо, щоб завершили укомплектування Конституційного суду. Чекає результативного голосування ВР  у цьому питанні.

Також чекає на призначення аудитора НАБУ. Склад Рахункової палати. Омбудсмен.

І очікує ухвалення  на цій сесії за декілька тижнів закону про Антикорупційний суд.

Чекаємо на 1 квітня – строк заповнення е-декларацій за рік, що минув. Порошенко чекає на скасування декларування для ГО.

 
15:04

14:57

Журналістів пригощають чаєм і кавою і печивом.

 

У залі вже зібралося немало журналістів.

 
14:51
14:44

Перед Мистецьким Арсеналом перекриті тротуари, сама дорога вільна. Особливої охорони немає. На вході перевіряють паспорти. Жінок не просять розстібнути верхній одяг.

ФотоЕльдара Сарахамана, УП 

На охороні також співробітники УДО із собаками.

Всередині самого "Арсеналу" перебуває начальник УДО Валерій Гелетей.

14:42
14:20

За 40 хвилин до прес-конфереції до Мистецького Арсеналу підходять журналісти. Через дорогу стоять люди з плакатами про імпічмент. На вході триває реєстрація журналістів.

 Фото Ельдара Сарахмана, УП

Фото Ельдара Сарахмана, УП 
Фото Ельдара Сарахмана, УП 
Фото Ельдара Сарахмана, УП 
12:17

11:51

11:50

07:30

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