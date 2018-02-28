Пресс-конференция Порошенко. В кадре и за кулисами
Президент Петр Порошенко в 15 часов в среду дает большую пресс-конференнцию для журналистов. Мероприятие проходит в "Художественном Арсенале".
Перед этим Порошенко выходил на широкую общественность в мае 2017 года.
Предлагаем вам понаблюдать как за самой пресс-конференцией, так и посмотреть за ее кулисы.
Еще до объявленного мероприятия в социальных сетях появились комментарии и предложения вопросов от депутатов, политиков и даже адвокатов Януковича.
Президент пропонує оподатковувати тільки той капітал, який виводять з країни
Президент Петро Порошенко заявив, що не дасть забрати в України безвізовий режим з ЄС.
"Від багатьох реформ більшість українців поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеної війною та економічною агресією країни, тільки починає відновлюватися і темпи надто повільні і мене як президента не влаштовують", - сказав він.
"Не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення безвізу. Це те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи зверталися до країн-членів ЄС з проханням не надавати нам безвізовий режим", - сказав він.
"Я не допущу жодних дій, які дали б підстави поставити його під сумнів (право на безвіз- ред.)", - додав Порошенко.
Порошенко торкнувся закону про Нацбезпеку: "Навіть під час війни ми маємо отримати цивільного міністра оборони, розділи позиції головнокомандувача і начальника Генштабу".
Президент передав "привіт" депутатці і лідеру однієї з парламентських фракцій, яка "робить селфі з російськими послами".
Йдеться про Юлію Тимошенко, яку російські ЗМІ зняли разом з одним з російських дипломатів.
Порошенко: Я не допущу дій, які поставлять під сумнів безвізовий режим
Порошенко прийшов. Почав з того, що новий політичний сезон розпочався з кадрових питань: голова НБУ. "Ближчим часом я чекаю оновленого складу ЦВК", - каже Порошенко. Важливо, щоб завершили укомплектування Конституційного суду. Чекає результативного голосування ВР у цьому питанні.
Також чекає на призначення аудитора НАБУ. Склад Рахункової палати. Омбудсмен.
І очікує ухвалення на цій сесії за декілька тижнів закону про Антикорупційний суд.
Чекаємо на 1 квітня – строк заповнення е-декларацій за рік, що минув. Порошенко чекає на скасування декларування для ГО.
Журналістів пригощають чаєм і кавою і печивом.
У залі вже зібралося немало журналістів.
Сцена для виступу президента вся в зірках ЄС #пресконференціяПорошенка pic.twitter.com/51t9d1w7G3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2018
Перед Мистецьким Арсеналом перекриті тротуари, сама дорога вільна. Особливої охорони немає. На вході перевіряють паспорти. Жінок не просять розстібнути верхній одяг.
|ФотоЕльдара Сарахамана, УП
На охороні також співробітники УДО із собаками.
Всередині самого "Арсеналу" перебуває начальник УДО Валерій Гелетей.
-Шановні оператори, перевірте сигнал. Доходить? Більше перевірок не буде pic.twitter.com/5V03OmGKiO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2018
За 40 хвилин до прес-конфереції до Мистецького Арсеналу підходять журналісти. Через дорогу стоять люди з плакатами про імпічмент. На вході триває реєстрація журналістів.
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
|Фото Ельдара Сарахмана, УП