Пресс-конференция Порошенко. В кадре и за кулисами

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Среда, 28 февраля 2018, 14:24

Президент Петр Порошенко в 15 часов в среду дает большую пресс-конференнцию для журналистов. Мероприятие проходит в "Художественном Арсенале".

Перед этим Порошенко выходил на широкую общественность в мае 2017 года.

Предлагаем вам понаблюдать как за самой пресс-конференцией, так и посмотреть за ее кулисы.

Еще до объявленного мероприятия в социальных сетях появились комментарии и предложения вопросов от депутатов, политиков и даже адвокатов Януковича.

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15:32

Президент пропонує оподатковувати тільки той капітал, який виводять з країни

15:30

Президент Петро Порошенко заявив, що не дасть забрати в України безвізовий режим з ЄС.

"Від багатьох реформ більшість українців поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеної війною та економічною агресією країни, тільки починає відновлюватися і темпи надто повільні і мене як президента не влаштовують", - сказав він.

 

"Не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення безвізу. Це те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи зверталися до країн-членів ЄС з проханням не надавати нам безвізовий режим", - сказав він.

"Я не допущу жодних дій, які дали б підстави поставити його під сумнів (право на безвіз- ред.)", - додав Порошенко.     

15:23

Порошенко торкнувся закону про Нацбезпеку: "Навіть під час війни ми маємо отримати цивільного міністра оборони, розділи позиції головнокомандувача і начальника Генштабу".

15:18

Президент передав "привіт" депутатці і лідеру однієї з парламентських фракцій, яка "робить селфі з російськими послами".

Йдеться про Юлію Тимошенко, яку російські ЗМІ зняли разом з одним з російських дипломатів.

15:18

Порошенко: Я не допущу дій, які поставлять під сумнів безвізовий режим

15:08

Порошенко прийшов. Почав з того, що  новий політичний сезон розпочався з кадрових питань: голова НБУ. "Ближчим часом я чекаю оновленого складу ЦВК", - каже Порошенко. Важливо, щоб завершили укомплектування Конституційного суду. Чекає результативного голосування ВР  у цьому питанні.

Також чекає на призначення аудитора НАБУ. Склад Рахункової палати. Омбудсмен.

І очікує ухвалення  на цій сесії за декілька тижнів закону про Антикорупційний суд.

Чекаємо на 1 квітня – строк заповнення е-декларацій за рік, що минув. Порошенко чекає на скасування декларування для ГО.

 
15:04

14:57

Журналістів пригощають чаєм і кавою і печивом.

 

У залі вже зібралося немало журналістів.

 
14:51
14:44

Перед Мистецьким Арсеналом перекриті тротуари, сама дорога вільна. Особливої охорони немає. На вході перевіряють паспорти. Жінок не просять розстібнути верхній одяг.

ФотоЕльдара Сарахамана, УП 

На охороні також співробітники УДО із собаками.

Всередині самого "Арсеналу" перебуває начальник УДО Валерій Гелетей.

14:42
14:20

За 40 хвилин до прес-конфереції до Мистецького Арсеналу підходять журналісти. Через дорогу стоять люди з плакатами про імпічмент. На вході триває реєстрація журналістів.

 Фото Ельдара Сарахмана, УП

Фото Ельдара Сарахмана, УП 
Фото Ельдара Сарахмана, УП 
Фото Ельдара Сарахмана, УП 
12:17

11:51

11:50

07:30

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28 февраля 2018, 15:00 — Дарья Рогачук
Пресс-конференция Порошенко. В кадре и за кулисами
Президент Петр Порошенко в 15 часов в среду дает большую пресс-конференнцию для журналистов. Мероприятие проходит в "Художественном Арсенале". Предлагаем вам понаблюдать как за самой пресс-конференцией, так и посмотреть за ее кулисы.
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