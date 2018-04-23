Александр Шепелев: Меня похитил криминалитет, работающий на украинские спецслужбы и ФСБ
Два с половиной месяца назад при странных обстоятельствах был задержан беглый экс-депутат от Партии регионов, а до этого соратник Юлии Тимошенко Александр Шепелев.
9 февраля 2018 года его нашли сотрудники СБУ недалеко от Киева: побитого, со сломанной челюстью и удостоверением "ДНР". Шепелев заявил, что его якобы похитили сотрудники военной прокуратуры, избивали и требовали дать информацию об определенных политиках.
Оказалось, что до своего задержания он уже несколько месяцев тайно находился в Украине. Об этом не знала даже его жена.
Шепелев родом из Горловки. С 2006 года он дважды попадал в Верховную Раду по списку Блока Юлии Тимошенко. Тогда в БЮТ входил и нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов, который сейчас является членом "Народного фронта" и в большинстве военных вопросов поддерживает президента.
В 2010 году после исключения из БЮТ Шепелев перешел во фракцию Партии регионов. Его называли соратником одиозного "Юры Енакиевского".
Читайте также
Очевидно, что Шепелев владеет информацией, цена которой существенно выросла накануне президентских выборов.
Как ранее писала УП, впервые Шепелев был объявлен в розыск в декабре 2012 года по подозрению в причастности к хищению десятков миллионов гривен из "Родовид Банка" во времена премьерства Тимошенко. Его жена Галина также проходит по этому делу.
Кроме того, он фигурирует в деле об убийстве председателя наблюдательного совета ОАО АКБ "Автокразбанк" Сергея Кириченко, организации покушения на убийство бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.
Шепелев сбежал с женой Галиной в Венгрию, а в марте 2014-го Будапешт выдал их обоих Украине. Уже через несколько месяцев Шепелев сбежал в Россию – прямо из-под ареста из больницы скорой помощи, вместе с конвоиром. Его жена была задержана и позднее отпущена на свободу под залог.
В марте 2015 года в России его задержали, однако экстрадиция так и не состоялась.
В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене – Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.
Читайте також: Біжи, Шепелєв, біжи. Що необхідно знати про справу екс-нардепа-"шпигуна"
Уже после задержания в феврале 2016-го военная прокуратура получила свидетельства о возможном участии Шепелева в террористической организации "ДНР", подделке документов, а также о его похищении.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос тогда заявил "Украинской правде", что его подчиненные не имеют никакого отношения к похищению Шепелева. Он пообещал сделать все, чтобы настоящие похитители были найдены, и намекнул, что подозревает, кто эти люди и к каким ведомствам они могут принадлежать.
Два с половиной месяца спустя ничего не слышно об успехах Матиоса на этом поприще.
Сам Шепелев после задержания успел поговорить с журналистами не более полутора минут. Поэтому еще в феврале "Украинская правда" попросила адвокатов передать наши вопросы ему в СИЗО.
Ответы Шепелева мы получили спустя почти два месяца. Адвокаты также сообщили, что кроме УП, об интервью экс-депутата просило еще одно издание. Ответы были переданы одновременно.
Это – расшифровка печатного текста с личной подписью Шепелева под каждым ответом. Такой формат означает, что уточняющие вопросы мы задать не могли.
Хотя уже после получения текста, смогли обсудить некоторые детали с его адвокатом Юрием Татьковым.
О тайном пересечении украинско-российской границы, похищении и прочих подробностях читайте ниже. Стилистика и пунктуация автора сохранена полностью.
***
Уважаемые журналисты интернет-издания "Украинская правда", извиняюсь, что долгое время не смог ответить на Ваши вопросы по уважительным причинам.
Во-первых, это связано с моим состоянием здоровья, которое не улучшается с момента моего похищения и пыток.
Во-вторых, это связано с тем, что сейчас происходят множество судебных процессов (Оболонский, Дарницкий, Деснянский, Киево-Святошинский суды) и следственных действий.
В-третьих, по указанию Главной военной прокуратуры у меня были забраны рукописные ответы на Ваши вопросы, в связи с чем я повторно ответы на Ваши вопросы передаю в напечатанном виде через своих адвокатов.
Когда вы уехали из РФ? Как и когда вы оказались в Украине?
Границу я пересек в Харьковской области в конце ноября – начале декабря 2017 года, используя паспорт гражданина Украины, который выдан на моё имя. Я не уверен, что мы пересекали границу Украины через официальный пункт пропуска, но какие-то люди в военной форме останавливали нашу машину, водитель брал у меня мой паспорт, выходил из машины и разговаривал с ними. Показывал ли он им мой паспорт, я не знаю, но нашу машину не осматривали. Во время пересечения границы со мной был водитель моего знакомого, который вёз меня из России в Украину.
Позже Татьков уточнил "Украинской правде", что Шепелева из России в Украину перевозил знакомый. Других деталей он не сообщил.
На уточняющий вопрос, почему Шепелев вернулся в Украину и когда именно это произошло, Татьков ответил: "С октября-ноября 2017 года Шепелев уже был здесь".
"Он вернулся, чтобы доказывать лично свою невиновность в обвинениях. Раньше мы писали телеграммы и обращения с просьбой, чтобы он мог вернуться, и чтобы ему и его семье обеспечили охрану и назначили домашний арест. Он покинул больницу тогда в 2014 году, поскольку ему угрожали. Тогда он просил охрану НАБУ, потому что другим правоохранительным органам не доверял. В НАБУ есть спецподразделение, которое обеспечивает охрану свидетелей".
Читайте також: Олександр Шепелєв: Зв'язку з "Родоводом" у мене не було
Связывался ли с вами кто-то перед выездом в Украину, обещал ли какие-то гарантии?
О том, что я возвращаюсь в Украину никто не знал. Даже мои адвокаты и родственники. Со мной никто не связывался и никаких гарантий мне никто не давал.
Татьков уточнил, что жена Шепелева узнала о том, что он в Украине, лишь после его задержания. Экс-депутат не пользовался охраной, о его пребывании в Украине знали несколько человек, он с ними общался, у кого-то из них он жил. Кто эти люди, Татьков пояснять не стал.
Где вы находились, когда вас, по вашим словам, выкрали?
В момент моего похищения неизвестными, которые представились сотрудниками спецотдела Главной военной прокуратуры, я находился на окружной дороге в городе Киеве в районе торгового центра "Аракс".
Во время похищения рядом находились двое свидетелей, которые это видели. Где эти люди находятся сейчас, мне не известно.
В тот день при мне был мобильный телефон, деньги, загранпаспорт, дипломатический паспорт, водительское удостоверение, а также удостоверение, которое подтверждает, что я был народным депутатом Украины и дает мне право входить в кулуары Верховной Рады Украины. В дальнейшем деньги и телефон пропали, а мне подбросили удостоверение и паспорт с вклеенными моими фотографиями.
Точное количество похитителей я назвать не могу, так как мне сразу же на голову надели мешок, но их было не менее четырёх человек, так как я слышал голоса разных людей, один из них был за рулем автомобиля, на котором меня везли, а остальные били меня. Держали меня сперва в частном секторе в подвале на полу, из пищи дав только бутылку воды.
Потом перевезли в другое место, где также держали в подвальном помещении, но с хорошей акустикой. Там меня уже допрашивали другие люди, которые угрожали убийством путём расстрела или утоплением в реке. Эти люди также, задавали вопросы о политиках, о Тимошенко, о Турчинове, о других.
Все время моего незаконного содержания похитители спрашивали какие у меня есть документы, компрометирующие политиков. Также их интересовали документы по ПАО "Родовид Банк", в том числе, храню ли я их на территории Украины или вывез в Европу или Канаду, в каком они виде – бумажном или электронном.
Во время, когда мне в подвале задавали вышеуказанные и другие вопросы, а также когда меня везли в автомобиле на полу с мешком на голове, похитителям постоянно звонили, они в свою очередь куда-то перезванивали, говорили между собой о том, что нужно перезвонить Сергею Дядечко и Аркадию Пермякову. В дальнейшем Дядечко и Пермяков по телефону задавали похитителям вопросы, которые они озвучивали мне, при этом нанося удары по голове.
Лица, похитившие меня и нарушившие все мои конституционные права, представились работниками военной прокуратуры.
Стало ли вам ясно, кто вас похищал?
Теперь я знаю, что меня похитил криминалитет, который занимается похищением людей как в Украине так и в других странах СНГ, при содействии правоохранительных органов Украины по заказу Сергея Дядечко и Аркадия Пермякова. Криминалитет, который меня похитил, работает, как на украинские спецслужбы так и на ФСБ России.
Допрашивали ли вас представители СБУ или прокуратуры после задержания? Если да, то о чем и о ком?
Следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры отказываются меня допрашивать. И это понятно почему. (Потому что получат информацию против своих руководителей, уточняет УП Татьков).
Следователи СБ Украины допрашивают меня о моём похищении. Более сказать не могу, так как сейчас это тайна следствия.
Кому, по-вашему, выгодно ваше задержание?
Моё задержание выгодно Главной военной прокуратуре ГПУ, Дядечко С.В. и Пермякову А.Б., так как именно они причастны к рейдерскому захвату недвижимости моей семьи, которую переписывают на оффшорные компании, связанные с Дядечко С.В. и криминалитетом, который непосредственно осуществлял моё похищение, избиение и пытки.
Почему, по вашему мнению, Россия не экстрадировала вас в Украину? Давала ли РФ вам какие-то гарантии?
Я действительно задерживался правоохранителями РФ в связи с тем, что пребывал в розыскной базе Интерпола, 16 месяцев находился под стражей до окончания экстрадиционной проверки, по результатам которой Российская Федерация отказалась выдать меня украинской стороне.
В дальнейшем мне было предоставлено политическое убежище.
Кстати, моё задержание там было организовано другом Дядечко, который со своими знакомыми пригласил меня в ресторан, а туда вызвал полицию, которая меня и задержала.
Я неоднократно письменно обращался в Генеральную прокуратуру РФ и к послу Украины в РФ с просьбой экстрадировать меня в Украину, а также направил около 20 телеграмм и обращений Генеральному прокурору Украины Луценко Ю.В. с аналогичной просьбой. Копии всех этих документов у меня есть (заместитель главы СБУ Виктор Кононенко еще 23 февраля заявил, что не видел ни одного обращения – УП).
Также хочу добавить, что уголовное преследование моей семьи преследует цели, чтоб я дал показания на Юлию Тимошенко, как на оппозиционного политика, который имеет наибольшую поддержку среди избирателей, перед президентскими и парламентскими выборами в Украине, незаконного осуждения и лишения свободы меня и моей супруги Галины, лишения возможности нас защищаться и получать правовую помощь, и в дальнейшем – рейдерский захват нашей недвижимости и банковских счетов.
В настоящее время путём рейдерства уже захвачено около 10 объектов нашей недвижимости, которые переписаны на офшорные компании и людей, которые причастны к моему похищению.
Но об этом и многом другом, Вы скоро всё узнаете.