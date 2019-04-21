Реакція соцмереж на нового преЗЕдента

Як свідчать екзит-поли, у другому турі з приголомшливим результатом переміг Володимир Зеленський. Так, результати Національного екзит-полу станом на 18.00 показали: за шоумена віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Порошенка – 25.3%.



Чинний глава держави вже пообіцяв залишитися в політиці і "боронити" реформи, а Зеленський – ніколи не підвести нас усіх.



Що про результати виборів думають лідери думок?





Тепер нас будуть критикувати отак:

Порохоботи: а чому ви про Зеленського не пишете?

Зе-боти: а чому ви це не писали про Порошенка? — Майкл Щур (@MichaelShchur) April 21, 2019