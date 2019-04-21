Реакція соцмереж на нового преЗЕдента

Як свідчать екзит-поли, у другому турі з приголомшливим результатом переміг Володимир Зеленський. Так, результати Національного екзит-полу станом на 18.00 показали: за шоумена віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Порошенка – 25.3%.



Чинний глава держави вже пообіцяв залишитися в політиці і "боронити" реформи, а Зеленський – ніколи не підвести нас усіх.



Що про результати виборів думають лідери думок?

🇺🇦Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо. — Alexey Navalny (@navalny) 21 квітня 2019 р.

Тепер нас будуть критикувати отак:

Порохоботи: а чому ви про Зеленського не пишете?

Зе-боти: а чому ви це не писали про Порошенка? — Майкл Щур (@MichaelShchur) April 21, 2019

73%. Це результат намагання налякати громадян путіним. — Masi Nayyem (@MasiNayyem) 21 квітня 2019 р.