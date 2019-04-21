Реакція соцмереж на нового преЗЕдента
Як свідчать екзит-поли, у другому турі з приголомшливим результатом переміг Володимир Зеленський. Так, результати Національного екзит-полу станом на 18.00 показали: за шоумена віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Порошенка – 25.3%.
Чинний глава держави вже пообіцяв залишитися в політиці і "боронити" реформи, а Зеленський – ніколи не підвести нас усіх.
Що про результати виборів думають лідери думок?
Тепер нас будуть критикувати отак:— Майкл Щур (@MichaelShchur) April 21, 2019
Порохоботи: а чому ви про Зеленського не пишете?
Зе-боти: а чому ви це не писали про Порошенка?
73%. Це результат намагання налякати громадян путіним.— Masi Nayyem (@MasiNayyem) 21 квітня 2019 р.
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