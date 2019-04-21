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Реакция соцсетей на ЗЕпрезидента

"Украинская правда"Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:10
Фото Єльдар Сарахман
Украинская правда

Як свідчать екзит-поли, у другому турі з приголомшливим результатом переміг Володимир Зеленський. Так, результати Національного екзит-полу станом на 18.00 показали: за шоумена віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Порошенка – 25.3%.

Чинний глава держави вже пообіцяв залишитися в політиці і "боронити" реформи, а Зеленський – ніколи не підвести нас усіх. 

Що про результати виборів думають лідери думок?

Темы: выборы президента 2019ПорошенкоЗеленский
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