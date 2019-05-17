Що мертве, померти не може. Як "Народний фронт" вийшов з коаліції і заблокував розпуск Ради

"Я вам як юрист з червоним дипломом кажу: президент не має підстав для розпуску Верховної Ради. Сам факт відсутності коаліції не може бути причиною для розпуску. Читайте уважно Конституцію", – переказує позицію лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка один з його найближчих соратників.

За його словами, на початку тижня під час дискусії зі своїми депутатами про можливість дострокових виборів Яценюк прямо цитував Конституцію зі свого Iphone.

"Ось дивіться, що пише законодавець. Перше: коаліція формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання, або протягом місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції. Коаліція була сформована? Засідання відбуваються, закони голосують? Так, тоді в чому питання?" – майже читав лекцію екс-прем'єр, – Друге: коаліція вносить пропозиції щодо кандидатури прем'єр-міністра, також вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабміну. Все! Ось саме для цього і потрібна парламентська більшість. Кабмін сформований – що не так?"

Така позиція без перебільшення вигідна керівництву "Народного фронту". Хто-хто, а партія, яка у 2014-му році отримала більше 22% підтримки, і рейтинг якої нині коливається у межах 1%, точно не хоче йти на дострокові вибори.

Для партії Яценюка стратегічно важливо нікуди не поспішати й отримати більше часу для ребрендингу, який партія запланувала на літо, переговорів з потенційними союзниками, на кшталт Володимира Гройсмана, і загалом треба встигнути підготуватися до парламентських виборів.

Загалом ніхто не суперечив пропозиції керівництва про вихід з коаліції, і рішення фракції було одноголосним. фото: народний фронт

Утім, попри всі юридичні обґрунтування вже екс-коаліціантів, команда обраного президента Володимира Зеленського серйозно думає над розпуском парламенту одразу ж після його інавгурації – мовляв, "цього хоче народ".

Увечері четверга в ефірі 1+1 спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков взагалі категорично заявив, що обраний президент "звичайно, буде ініціювати розпуск" через фактичну відсутність 226 голосів у парламентській більшості.

Цю ідею раптом підхопили у партії Петра Порошенка, якому вигідно здійснити бліцкриг і максимально швидко завести у парламент велику фракцію, поки його соратники не почали від нього тікати.

Власне, у такій ситуації Яценюку і Ко не залишалося нічого іншого, ніж брати ініціативу у свої руки.

Фракція і смерть "Європейської України"

З самого ранку п'ятниці Яценюк зібрав депутатів "Народного фронту" не в бізнес-центрі "Карнегі" як зазвичай, а в будівлі комітетів парламенту.

Серед інших керівників політичної сили у залі були присутні спікер ВР Андрій Парубій, який виступив з коротким спічем проти дострокових виборів, та секретар РНБО Олександр Турчинов, який задумливо мовчав.

Ще за день до цього "фронтовики" розуміли, для чого їх кличуть на ранкову зустріч, тому Яценюк був небагатослівним і свій виступ зводив до жарту.

"Чому це за нас мають вирішувати, коли коаліція припинила своє існування? Ситуація нагадує анекдот: чоловіку і жінці приходить постанова про розлучення. Вони кажуть: "Так ми не подавали на розлучення", а їм відповідають: "Теща подала", – переказують жарти Яценюка співрозмовники у НФ.

Загалом ніхто не суперечив пропозиції керівництва про вихід з коаліції, і рішення фракції було одноголосним.

"Ми йдемо з полегшенням, немов євреї, що вийшли з рабства", – біблійно ділився своїми переживаннями з УП один з депутатів "Фронту".

Вже о 10-ій ранку друг Яценюка і водночас голова фракції НФ Максим Бурбак виголошував з парламентської трибуни промову про вихід з коаліції.

"Ми заявляємо про вихід із діючої коаліції. Припинення її діяльності з 17 травня 2019 року і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним", – палко промовляв Бурбак і одразу ж передав заяву партії Парубію.

Виступ Максима Бурбака у Верховній Раді фото: Сергій ковальчук

Спікер Ради миттєво прийняв цей документ і оголосив про старт 30-тиденного терміну для консультацій парламентських фракцій та груп для створення нової парламентської більшості.

Одразу після заяви Бурбака журналіст УП став свідком кумедного діалогу в кулуарах між депутатом "Батьківщини" Іваном Крульком та керівником фракції "Самопоміч" Олегом Березюком.

– Це конвульсії чи нове життя? – чи то серйозно, чи то жартома запитував Крулько.

– Це продовження конвульсій, – не кліпнувши оком, відповідав Березюк.

– А коаліція буде нова? – продовжував допитуватися Крулько.

– Яка може бути коаліція на три місяці? – відповів запитанням на запитання лідер фракції "Самопоміч".

Розпад коаліції і оголошення про 30-тиденний термін для формування нової коаліції створює юридичну колізію, коли до 17-го червня обраний президент не матиме права достроково розпускати парламент.

Хитрість маневру в тому, що навіть якщо за місяць нової коаліції так і не зберуть, Конституція забороняє за будь-яких умов чіпати Верховну Раду за 6 місяців до кінця її каденції. Тобто легально розпустити парламент у нового президента не вийде.

Порошенко і Зеленський в достроковому човні

Можливо, це звучить дивно, але схоже, що Володимир Зеленський та Петро Порошенко в цій ситуації цілком можуть стати союзниками, тому що обидва зацікавлені у дострокових виборах.

Сьогодні в арсеналі Петра Олексійовича перебуває фракція БПП, в яку входять 135 депутатів. У наступному парламенті він, вірогідно, матиме менше, але чим довше чекати до осені, тим менше людей йому вдасться протягнути з собою у Раду.

Володимир Зеленський та Петро Порошенко зацікавленні у дострокових виборах фото: getty

Дострокові вибори вигідні для Порошенка одразу з кількох причин.

По-перше, після президентської кампанії його виборчі штаби повністю готові до парламентської гонки.

По-друге, якщо вибори будуть дострокові, то дуже ймовірно, що парламент не встигне змінити виборчу систему. Це грає на руку мажоритарникам та найближчому оточенню Порошенка, яке не потрапить у його новий список через бажання позірного очищення партії, але може піти на давно приглянуті ними округи.

Третє і найважливіше – конкуренти, які топчуться на його електоральному полі, не встигають наростити м'язи. До липня Володимир Гройсман та Святослав Вакарчук не встигнуть запустити на повну свої партії, "Народному фронту", "УДАРу" та "Громадянській позиції" бракуватиме часу, щоб комплексно перезавантажитись. Тож, наприклад, Андрій Парубій та Володимир Гройсман можуть стати частиною партії Порошенка.

У Зеленського так само вдосталь мотивів для дострокових.

Зараз у нього пік популярності, і такий рівень підтримки варто зафіксувати вже в найближчі місяці. Хоче Зеленський чи ні, але рейтинг партії "Слуга народу" безпосередньо залежить від його особистої популярності. І нема куди подітися – з часом симпатії можуть почати танути.

Крім того, він не має свого представництва у парламенті, а зараз отримує можливіть завезти близько сотні депутатів, і це тільки за списками.

Також не варто забувати, що народ хронічно не терпить нардепів. Люди чекають, щоб "Зеленський дав копняка" старим політикам – і розпуском Ради він задовольнить потребу людей у "хлібі й видовищах".

Інше питання, як обраний президент тепер може видати указ про розпуск Ради?

Ще на травневі свята штаб Зеленського підготував проект відповідного указу.

У ньому обраний президент посилається на відсутність парламентської більшості, адже за весь час існування "Європейської України" поіменного списку коаліції в очі ніхто не бачив.

"Зачекайте, а хіба коаліція була до цього? Ситуація 17-го травня нічим не відрізняється від ситуації, наприклад, 15-го травня", – пояснював УП логіку команди Зеленського його радник Дмитро Разумков.

Виходячи з цього, схоже, обраний президент все одно наполягатиме, що коаліція не функціонує не з 17-го травня, а ще з часу, коли її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" та Радикальної партії Олега Ляшка, тобто останні три роки .

За таких обставин, посилити позицію Зеленського може всюдисущий Окружний адміністративний суд Києва, який ще 6-го березня за позовом одіозного депутата Андрія Деркача офіційно витребував від ВР повний список парламентської більшості станом на 28 лютого 2019 року.

Якщо Апарат ВР не надасть цього списку, суд теоретично може ухвалити рішення, що коаліції не існує давно, що дасть підстави Зеленському розпустити Раду, незважаючи на всі проблеми, які йому створює "Народний фронт".

Набагато більшою проблемою Зеленського є те, що після президентських виборів ані він, ані його команда не спромоглися запропонувати суспільству чітку і реальну до виконання програму змін у країні.

Можливо, команда Зеленського зумисне переключає фокус уваги на парламентські вибори, щоб отримати додатковий час на програмні напрацювання.

Однак після парламентських виборів його реальні можливості впроваджувати зміни можуть виявитися набагато меншими, ніж тепер.

До того часу Зеленський точно стане повноцінним головою держави, який більше не зможе перекидати всі гріхи на попередників. Тепер доведеться брати відповідальність на себе.

Роман Кравець