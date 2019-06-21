Крила, хвости, тризуб. Як Україна вийшла в світові лідери легкого авіабудування

Несмотря на осторожные разговоры о возрождении авиапрома в Украине, отрасль продолжает сваливаться в штопор. Сегодняшний предел некогда плодовитого авиагиганта ГП "Антонов" – выпуск в среднем двух самолетов в год.
С 2009 года, после присоединения к "Антонову" завода "Авиант", в Украине наладили серийное авиапроизводство. Но масштабы его не впечатляют даже отъявленных оптимистов – всего 22 готовых борта за 10 лет.
На фоне сложностей, которые испытывает отечественное самолетостроение, остаются малозаметными и забытыми достижения частного авиапрома.
В Украине успешно работают сразу несколько компаний, выпускающих легкомоторные самолеты и даже вертолеты.
Главным предприятием страны по количеству произведенных летательных аппаратов стал киевский "Аэропракт". Его мощности разместились в небольшом цеху, затерявшемся в промзоне недалеко от Политехнического института.
В 2018 году на предприятии, где работают 80 человек, произвели 96 "легкомоторников" – по восемь в месяц. По этим показателям киевляне вторые в мире в своем сегменте после итальянской компании Tecnam, на счету которой 120 машин в прошлом году.
С момента основания фирмы в 1991-м в небо поднялись 1100 самолетов с ее лого и лейблом "Made in Ukraine". Эти аппараты можно встретить по всему миру. Больше всего их в Австралии – 220.
Они летают с максимальной скоростью – 220 км час. На автомобильном бензине и дальностью полета 1500 км.
Когда репортеры УП договаривались с руководством компании о визите, одной из целей репортажа назвали желание показать, как живет и работает альтернативная авиация в Украине.
– Мы наблюдаем все стадии агонии авиационной промышленности, ее нет в Украине, – ответил Юрий Яковлев, основатель и главный конструктор "Аэропракта". – Большие самолеты не выпускают. В этом смысле все, что нам удается сегодня делать, – не альтернативная, а безальтернативная авиация.
Деликатесы из аэропорта и помощь шейха
58-летний Юрий Яковлев – уроженец маленького поселка Шолоховский, Ростовской области РФ. Он родился в 1961-м, в год полета Юрия Гагарина в космос.
– Авиации на моей малой родине, в общем-то, нет, – рассказывает Яковлев. – Вокруг были угольные шахты, которые потом закрылись.
В отличие от украинской части Донбасса, там все намного более плачевно. Реальный голод в 90-ые был. А сколько моих одноклассников спилось и умерло!
Авиамодельного кружка в поселке не было. Но я, наверное, родился с желанием летать. Пытался делать какие-то модели. Свою мечту пронес до конца школы и поступил в Куйбышевский авиаинститут.
С 1985 по 1995 год Юрий Яковлев работал в КБ им. Антонова. Параллельно занимался любительским авиаклубом "Аэропракт". В 1991 году открыл одноименное коммерческое предприятие.
– До 1995 года мы выживали, не было рынка, не было денег у людей, чтобы покупать наши самолеты, – вспоминает конструктор. – Первый аппарат продали в Венгрию в 1993 году.
Перебивались разными работами. У нас был грузовой микроавтобус DAF, на котором мы подрядились возить продукты из аэропорта "Борисполь" в ресторан "Запорожье" на Подоле.
В начале 90-ых "Запорожье" считался роскошным рестораном, который американское посольство рекомендовало туристам.
– В то время в магазинах не было ничего. Ни омаров, ни хорошего вина. Все деликатесные по тем временам продукты шли через аэропорт "Борисполь".
За каждую нашу поездку туда и обратно мы получали 20 долларов. Это были очень хорошие деньги, потому что зарплата была – 30 долларов, – улыбается Юрий Яковлев.
Дела пошли в гору с конца 90-ых, когда "Аэропракту" удалось найти инвестора – Хуссейна Али Рашида Аль Муаллу, шейха небольшого эмирата Умм-Аль-Кувейн.
– Он – пионер частной авиации в Эмиратах. Создал там первый аэроклуб, в котором летали на немецких самолетах. Но когда мы привезли свой, он произвел там фурор.
Хуссейн Рашид Али стал заказывать наши аппараты, а потом и присоединился к компании, – рассказывает Яковлев.
Украинские самолеты с американским акцентом
Производственные мощности "Аэропракта" – небольшой двухэтажный цех на улице Полевой. Здесь рождаются самолеты, которые продают за рубежом за 55 тысяч евро за единицу.
Все начинается с металла, который закупают в США. Толщина листов – до 4 миллиметров. Из них выпускают две модели "Аэропракт-22" и "Аэропракт-32".
На каждый самолет, который вместе с экипажем и топливом весит 600 кг, уходит 200-250 кг металла. Вес оборудования с двигателем достигает 100 кг.
Металлические листы обрабатывают на высокоточных современных американских станках.
– В цеху обработки мы нарезаем на "гильотинах" нужные заготовки, – показывает Юрий Яковлев. – Сначала плоские. Потом нужным образом их выгибают при помощи пресса.
У нас семь современных обрабатывающих центров, которыми управляют компьютеры. Помогают нам изготавливать различные детали. Самый дорогой станок здесь за 200 тысяч долларов. Он окупил себя уже 10 раз.
В производстве самолета используют в основном алюминий, стеклопластик и различные пластмассы. Собирают летательные аппараты, как конструктор – из разных деталей. Делают это вручную.
– Роботизация авиапроизводства экономически невыгодна, – говорит Юрий Яковлев. – Потому что самолетов в мире производят не так много, как автомобилей.
Алюминиевые листы в цеху скрепляют традиционным методом – при помощи заклепок.
– Алюминий очень плохо "варится", – поясняет главный конструктор. – Сварной шов может быть крепким, но металл вокруг него очень сильно ослабляется.
К тому же заклепки – дешевле. Они куплены тоже в США. До недавнего времени использовали украинские, но они стали дороже американских.
Авиационный крепеж – очень специфическая вещь. Нужна точность и прочность. Поэтому мы давно перешли на американские болты и гайки, – резюмирует Яковлев.
Авиационный интернационал
Собранные фюзеляжи идут на грунтовку и покраску. Цвет выбирает заказчик.
Крылья обтягивают тканью, чтобы максимально облегчить вес самолета.
В ненагруженных местах применяют очень прочную синтетическую ткань, произведенную во Франции. Ее покрывают специальным составом, который защищает от ультрафиолета. После этого крыло красят.
Топливные баки и каркас дверей делают из стеклопластика – тоже для уменьшения веса конструкции.
Двигатели на самолеты устанавливают австрийские, стоимостью 15 тысяч евро.
Приборное оборудование – из Китая. Резина на колесах – из США, Тайваня и Китая. Сердцевина шасси с подшипниками – тоже из США.
– При перевозке мы загружаем готовый самолет в корабельный контейнер, – рассказывает Яковлев. – Его устанавливаем на специальные платформы, чтобы избежать повреждений.
При разгрузке контейнеры опускают с большой вертикальной скоростью. Просто бросают. У нас были вначале из-за этого поломки, поэтому мы стали делать специальные платформы для перевозки.
Игрушки для среднего класса
Почти все самолеты "Аэропракт" идут на экспорт. В Украине – только единичные заказы.
– Мы выпускаем продукт, который имеет ограниченную потребность, – говорит Юрий Яковлев. – Это не хлеб насущный. Все-таки это, скажем так, дорогие и красивые игрушки. Если ориентироваться на внутренний рынок, то наша компания не выживет.
На вопрос, кто покупает самолеты в Украине, Яковлев отвечает: "Это точно не олигархи. У олигархов другая культура. Им статус не позволяет летать на таком самолете, как у нас. Им нужен бизнес-джет с нанятым пилотом. Наши клиенты – средний класс. Люди, которые уже заработали на хлеб, и им хочется иметь какой-то стиль жизни".
В планах компании построить новые производственные помещения.
– Нам уже тесновато на площади 2 000 квадратных метров. Сохраняем темп восемь самолетов в месяц, надеемся не сдавать свои позиции. Если спрос на нашу продукцию увеличится, то нужно расширяться, – рассказывает главный конструктор.
По его словам, в своем бизнесе давления чиновников частные авиаторы не ощущают. Впрочем, как и большой поддержки. В масштабах всей отрасли украинские профессионалы остаются невостребованными. В качестве примера Юрий Яковлев приводит ситуацию, возникшую с беспилотниками для армии.
После начала войны на Донбассе в компанию начали приходить волонтеры с просьбой помочь создать беспилотные летательные аппараты. Один планер с двигателем обошелся бы в 1 500 евро, и можно было наладить выпуск нескольких десятков аппаратов в месяц.
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– Но все остановилось, – сетует Яковлев. – За эти годы не было выстроено достаточно чистых отношений между частным бизнесом и Минобороны. Зато купили турецкие беспилотники – за 69 миллионов долларов.
Я знаю много примеров создания эффективных аппаратов меньшего размера у нас, в Украине. Они в сотни раз дешевле турецких. Но их чиновники не заметили.
У нас нет технического превосходства в этой войне. И это – просто позор! Наша страна имеет огромный потенциал в беспилотной авиации. Авиационный моделизм сильно развит. Есть специалисты высочайшего уровня, опыт которых не использовали.
Все производители, которые общались с властью, обожглись на этом. Нужно быть, наверное, очень циничной сволочью, чтобы в этих отношениях выжить, и чтобы потом вас не гоняли с собаками в СБУ.
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