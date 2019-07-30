Суддів Окружного адмінсуду викликали в ГПУ для допиту і вручення підозр

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Вівторок, 30 липня 2019, 19:39

Джерело: повістки Генпрокуратури, генпрокурор Юрій Луценко

Генеральна прокуратура викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для допиту і вручення підозр.

Деталі: Павла Вовка, Івана Шепітка, Ігоря Погрібніченка, Євгенія Аблова викликали в Генпрокуратуру для проведення процесуальних дій, а саме вручення підозри та допиту.

Допит призначений на 2 серпня о 14 годині.

Генпрокурор Юрій Луценко: "Заступник Генпрокурора заслухав матеріали справи. Повістки 4 суддям на п’ятницю 02/08 для вручення підозр вислані".

Що було раніше: Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівався, що у ГПУ підпишуть підозри, бо, на його думку, для цього достатньо доказів. Водночас 29 липня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що текст підозри не підкріплений фактажем.

Історія питання:

  • 26 липня на спільному брифінгу керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та директор НАБУ Артем Ситник повідомили, що правоохоронці підготували підозри керівництву та чотирьом суддям ОАСК через можливе втручання у діяльність Кваліфікаційної комісії суддів.
  • 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Дізнатися більше:

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура


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