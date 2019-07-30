Суддів Окружного адмінсуду викликали в ГПУ для допиту і вручення підозр

Джерело: повістки Генпрокуратури, генпрокурор Юрій Луценко

Генеральна прокуратура викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для допиту і вручення підозр.

Деталі: Павла Вовка, Івана Шепітка, Ігоря Погрібніченка, Євгенія Аблова викликали в Генпрокуратуру для проведення процесуальних дій, а саме вручення підозри та допиту.

Допит призначений на 2 серпня о 14 годині.

Генпрокурор Юрій Луценко: "Заступник Генпрокурора заслухав матеріали справи. Повістки 4 суддям на п’ятницю 02/08 для вручення підозр вислані".

Що було раніше: Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівався, що у ГПУ підпишуть підозри, бо, на його думку, для цього достатньо доказів. Водночас 29 липня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що текст підозри не підкріплений фактажем.

Історія питання:

26 липня на спільному брифінгу керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та директор НАБУ Артем Ситник повідомили, що правоохоронці підготували підозри керівництву та чотирьом суддям ОАСК через можливе втручання у діяльність Кваліфікаційної комісії суддів.

10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

Окружний адмінсуд Києва відомий скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

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