Суддів Окружного адмінсуду викликали в ГПУ для допиту і вручення підозр
Джерело: повістки Генпрокуратури, генпрокурор Юрій Луценко
Генеральна прокуратура викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для допиту і вручення підозр.
Деталі: Павла Вовка, Івана Шепітка, Ігоря Погрібніченка, Євгенія Аблова викликали в Генпрокуратуру для проведення процесуальних дій, а саме вручення підозри та допиту.
Допит призначений на 2 серпня о 14 годині.
Генпрокурор Юрій Луценко: "Заступник Генпрокурора заслухав матеріали справи. Повістки 4 суддям на п’ятницю 02/08 для вручення підозр вислані".
Що було раніше: Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівався, що у ГПУ підпишуть підозри, бо, на його думку, для цього достатньо доказів. Водночас 29 липня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що текст підозри не підкріплений фактажем.
Історія питання:
- 26 липня на спільному брифінгу керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та директор НАБУ Артем Ситник повідомили, що правоохоронці підготували підозри керівництву та чотирьом суддям ОАСК через можливе втручання у діяльність Кваліфікаційної комісії суддів.
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- Окружний адмінсуд Києва відомий скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
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