34 судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на іспит: усі захворіли

16557 переглядів
П'ятниця, 10 травня 2019, 17:05

34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на члена ВККС, секретаря палати з питань добору і публічної служби Михайла Макарчука.

"7 суддів прийшли, 34 – ні. Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали нам 34 довідки про хворобу", - розповів Макарчук.

Він додав, що Вища кваліфікаційна комісія не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки.

"Тому така причина є поважною, і для цих суддів призначено новий день складання іспиту", - сказав Макарчук, додавши, що судді Окружного адмінсуду Києва мають пройти оцінювання у ВККС 21 травня.

Перелік суддів, які не прийшли на кваліфікаційне оцінювання напередодні оприлюднив у Facebook член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

У відповіді ВККС також зазначалося, що після засідання Ради нацбезпеки і оборони, яке президент Петро Порошенко скликав у відповідь на визнання незаконною націоналізації Приватбанку (на цьому засіданні одним із рішень РНБО було звернення до суддівської комісії негайно провести оцінювання колегії суддів – Ігор Качур, Володимир Келеберда, Віталій Амельохін, – яка винесла рішення по Приватбанку), жодних доручень до ВККС не надходило.

"Я не пригадую, щоб ми отримували будь-які звернення. Мені про таке невідомо. Заплановані оцінювання суддів планувалися незалежно від їхніх рішень та засідань РНБО", - підтвердив це Макарчук.

 Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському  загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.
  • Прем'єр-міністр Володимир Гройсман впевнений, що рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною буде оскаржене. 
  • Європейський союз офіційно долучився до міжнародних партнерів, США та ЄБРР, щодо підтримки України у справі Приватбанку.
  • Президент через рішення суду екстрено скликав нараду в РНБО. Там Дорошенко доручив провести кваліфікаційне оцінювання суддів і пояснити рішення по "Привату" світу.
  • У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, відреагували на рішення суду, сказавши, що "судова реформа імені Порошенка в дії". 
  • Сам Зеленський заявив, що стоятиме на захисті українців у питанні Приватбанку, що цей державний банк буде стабільним, і все буде гаразд. 
  • Коломойський стверджує, що мета націоналізації "Приватбанку" полягала в тому, що Порошенко хотів стати акціонером телеканалу "1+1".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: суд Приват


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд визнав незаконними виступи представника Порошенка в Раді, винний Парубій 10 травня 2019, 13:40
Новообрана голова Антикорсуда задекларувала кредит у "Приваті" і десятки ділянок 7 травня 2019, 19:53
Суд скасував 60-мільйонні вимоги фіскалів до МАУ Коломойського 7 травня 2019, 15:59
Усі новини
Головні новини
У Порошенка відповіли Зеленському: Україна – не номер у єгипетському готелі
Зеленський звернувся до Ради: Ви повинні зупинити політичні судоми кульгавої качки
34 судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на іспит: усі захворіли
Адвокат Трампа збирається в Україну на зустріч із Зеленським
Усі новини
їжа

Чому не варто боятись здорових вуглеводів

Фото

11 речей, яких, сподіваємося, немає у вашому гардеробі

здоров'я

Як правильно доглядати за нігтями