34 судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на іспит: усі захворіли

34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на члена ВККС, секретаря палати з питань добору і публічної служби Михайла Макарчука.

"7 суддів прийшли, 34 – ні. Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали нам 34 довідки про хворобу", - розповів Макарчук.

Він додав, що Вища кваліфікаційна комісія не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки.

"Тому така причина є поважною, і для цих суддів призначено новий день складання іспиту", - сказав Макарчук, додавши, що судді Окружного адмінсуду Києва мають пройти оцінювання у ВККС 21 травня.

Перелік суддів, які не прийшли на кваліфікаційне оцінювання напередодні оприлюднив у Facebook член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

У відповіді ВККС також зазначалося, що після засідання Ради нацбезпеки і оборони, яке президент Петро Порошенко скликав у відповідь на визнання незаконною націоналізації Приватбанку (на цьому засіданні одним із рішень РНБО було звернення до суддівської комісії негайно провести оцінювання колегії суддів – Ігор Качур, Володимир Келеберда, Віталій Амельохін, – яка винесла рішення по Приватбанку), жодних доручень до ВККС не надходило.

"Я не пригадую, щоб ми отримували будь-які звернення. Мені про таке невідомо. Заплановані оцінювання суддів планувалися незалежно від їхніх рішень та засідань РНБО", - підтвердив це Макарчук.

Нагадаємо: