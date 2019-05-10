34 судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на іспит: усі захворіли
34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на члена ВККС, секретаря палати з питань добору і публічної служби Михайла Макарчука.
"7 суддів прийшли, 34 – ні. Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали нам 34 довідки про хворобу", - розповів Макарчук.
Він додав, що Вища кваліфікаційна комісія не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки.
"Тому така причина є поважною, і для цих суддів призначено новий день складання іспиту", - сказав Макарчук, додавши, що судді Окружного адмінсуду Києва мають пройти оцінювання у ВККС 21 травня.
Перелік суддів, які не прийшли на кваліфікаційне оцінювання напередодні оприлюднив у Facebook член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.
У відповіді ВККС також зазначалося, що після засідання Ради нацбезпеки і оборони, яке президент Петро Порошенко скликав у відповідь на визнання незаконною націоналізації Приватбанку (на цьому засіданні одним із рішень РНБО було звернення до суддівської комісії негайно провести оцінювання колегії суддів – Ігор Качур, Володимир Келеберда, Віталій Амельохін, – яка винесла рішення по Приватбанку), жодних доручень до ВККС не надходило.
"Я не пригадую, щоб ми отримували будь-які звернення. Мені про таке невідомо. Заплановані оцінювання суддів планувалися незалежно від їхніх рішень та засідань РНБО", - підтвердив це Макарчук.
Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну щодо націоналізації Приватбанку.
- Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.
- Прем'єр-міністр Володимир Гройсман впевнений, що рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною буде оскаржене.
- Європейський союз офіційно долучився до міжнародних партнерів, США та ЄБРР, щодо підтримки України у справі Приватбанку.
- Президент через рішення суду екстрено скликав нараду в РНБО. Там Дорошенко доручив провести кваліфікаційне оцінювання суддів і пояснити рішення по "Привату" світу.
- У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, відреагували на рішення суду, сказавши, що "судова реформа імені Порошенка в дії".
- Сам Зеленський заявив, що стоятиме на захисті українців у питанні Приватбанку, що цей державний банк буде стабільним, і все буде гаразд.
- Коломойський стверджує, що мета націоналізації "Приватбанку" полягала в тому, що Порошенко хотів стати акціонером телеканалу "1+1".
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