НАБУ обшукує скандальний Окружний адмінсуд столиці

Детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

Про це 26 липня повідомляє прес-служба НАБУ.

Відзначається, що санкціоновані обшуки здійснюють "в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК".

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - додали у відомстві.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, обшуки проводяться у справі про можливе незаконне втручання керівництва та суддів ОАСК у розгляд справ та роботу інших органів влади. Це втручання було зафіксоване у розслідуванні заборони судом мітингів під час Майдану.

Джерело у суді повідомило УП, що в ОАСК не допускають адвокатів. Припускають, що силовики вилучають сервери. Обшуки проводять в кабінетах суддів.

"Не допускають в приміщення суду адвокатів та не випускають працівників", - зазначив співрозмовник УП.

Головою суду є Павло Вовк, за словами джерела, він зараз також перебуває в будівлі суду.

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