НАБУ обшукує скандальний Окружний адмінсуд столиці

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П'ятниця, 26 липня 2019, 12:47

Детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

Про це 26 липня повідомляє прес-служба НАБУ.

Відзначається, що санкціоновані обшуки здійснюють "в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК".

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - додали у відомстві.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, обшуки проводяться у справі про можливе незаконне втручання керівництва та суддів ОАСК у розгляд справ та роботу інших органів влади. Це втручання було зафіксоване у розслідуванні заборони судом мітингів під час Майдану.

Джерело у суді повідомило УП, що в ОАСК не допускають адвокатів. Припускають, що силовики вилучають сервери. Обшуки проводять в кабінетах суддів.

"Не допускають в приміщення суду адвокатів та не випускають працівників", - зазначив співрозмовник УП.

Головою суду є Павло Вовк, за словами джерела, він зараз також перебуває в будівлі суду.

Нагадаємо: 

  • Судді ОАСК нещодавно прийняли рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку" олігарха Ігоря Коломойського.
  • До того суддю Вовка журналісти зафіксували на зустрічі з соратником п'ятого президента Петра Порошенка Олександра Грановського.
  • Після рішення про незаконність націоналізації судді ОАСК і Вовк заявили про тиск з боку влади і Порошенка, зокрема.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий також скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, визнання протиправними дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта.
  • Також Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування двох столичних проспектів іменами Степана Бандери і Романа Шухевича.
  • 26 травня НАБУ прийшло з обшуком в Окружний адмінсуд Києва. Національне антикорупційне бюро також проводило обшук в будинку голови цього суду Павла Вовка.
  • У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка.

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Теми: НАБУ суд обшуки


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