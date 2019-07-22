Вище 5%. Що відбувалось у штабах партій-переможниць

"Піврічний виборчий марафон в Україні нарешті завершився". Ці слова Петра Порошенка з виступу у партійному штабі 21 липня з радістю повторить більшість громадян України.

Велика епопея – оновлення влади в України закінчилась. Для різних груп в українському політикумі результати цього процесу різняться діаметрально.

Але одне можна сказати напевно – країна стоїть на порозі ситуації, в якій за всі роки своєї новітньої історії ще не бувала.

Шляхом абсолютно демократичних і транспарентних виборів українці віддали майже усю повноту влади в руки однієї людини – Володимира Зеленського.

Спершу його розгромна перемога над Петром Порошенком на президентських виборах, а тепер і не менш тріумфальна перемога його партії "Слуга народу" повністю переЗЕвантажили владу в Україні.

З такою перемогою президента Зеленського політики почали потрохи змирятися. Проте тріумф "СН" країні ще слід і осягнути, і пережити.

"Українська правда" побувала у штабах усіх партій, які змогли взяти планку прохідного бар’єру у 5% підтримки і потрапити у наступну Раду. Читайте, як це було.

Штаб "Слуги народу". Картопля фрі і щасливий Зеленський

Зе!Команда не заморочувалася над місцем збору свого штабу. Як і на президентських виборах, штаб партії "Слуга народу" розмістився в елітному КВЦ "Парковий", де колись планувався вертолітний майданчик Януковича.

Штаб розділили на дві частини – у правому крилі закрита частина, куди мають доступ виключно члени Зе!команди; у лівому, де знаходиться гламурний ресторан CHI, виділили зали для преси.

Штаб партії "Слуга народу" в КВЦ "Парковий"

У закритій частині впродовж дня перебували кандидати у депутати, до яких вже вдень завітав президент Володимир Зеленський та більша частина його офісу на чолі з головою ОПУ Андрієм Богданом та першим помічником Сергієм Шефіром.

Атмосфера у прес-центрі цілковито нагадувала президентські вибори – ті самі скупчення людей, світські розмови, гамбургери, картопля фрі, червоне та біле вино і звісно ж настільний теніс.

Ведучого теж не змінили – гостей розважав член команди "Квартал 95" Артем Гагарін.

"Ми підтримуємо президента як можемо – це і є сенс Зе!Команди. Це не організація! Це команда. Зараз ми підтримуємо "Слугу народу". Як ми можемо не підтримувати цю партію, коли там дуже багато людей, яких я особисто добре знаю?", – пояснював кореспонденту УП позицію "Кварталу" щодо участі їх студії у виборчій кампанії Гагарін.

У той же час партійців Зеленського турбували рейтинги партії "Голос". До 16.00 екзітполи показували, що партія Вакарчука перебуває на межі проходження до Ради.

"Я за них більше переживаю, як за "Слугу". Якби можна було, ми б із задоволенням докинули їм пару відсотків", – ділився з УП один з кандидатів у депутати.

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Якби Вакарчук не потрапив до Ради, партії Зеленського довелося би створювати коаліцію з партією Юлії Тимошенко.

А це значить, що вся стратегія та слоган виборчої кампанії "Слуги народу" пішла б коту під хвіст.

Адже як вони могли б пояснити месидж "Зробимо їх разом", об’єднавшись із представниками "старої" політики? З іншого боку, Тимошенко занадто небезпечна для нового президента. У політичних інтригах вона переграє всю його команду навіть із закритими очима.

Однак, під вечір настрій в штабі кардинально змінився. Керівник штабу Олександр Корнієнко усміхено ходив по залу, попиваючи чай. Лідер партії Дмитро Разумков охоче роздавав журналістам коментарі.

Фуршет у штабі

Алкогольні напої у штабі

У цей час закриті підрахунки "Слуги народу" прогнозували їм перемогу приблизно у 80 мажоритарних округах.

"Ми візьмемо десь 200-210 голосів разом з мажоритарниками, далі доберемо самовисуванцями", – хвалився УП один зі співрозмовників у Зе!штабі.

Поступово у СHI почали з’їжджатися гості. Серед них був відомий інтернет-діяч Олександр Ольшанський, посол Канади Роман Ващук, секретар РНБО Олександр Данилюк, та російський опозиціонер Ілля Пономарьов, який прогулювався штабом з бейджиком "Команда".

– Бачу у вас бейдж "команда". Може ви йдете в уряд працювати? – запитала УП в Пономарьова.

– Не можу, я ж "москаль", – віджартувався Пономарьов.

З наближенням моменту оголошення результатів національного екзитполу у залі для брифінгів стало надто багато людей. УДОшники готували коридор для Зеленського і його команди.

Президент з’явився у залі за кілька хвилин до початку і дорогою вітався за руку із журналістами. Його супроводжували Богдан, Шефір, Разумков з Корнієнком, а також заступники керівника ОПУ Юрій Костюк та Кирил Тимошенко.

Зеленський уважно дивився трансляцію 1+1 та похвально кивав головою, коли з’являлися цифри екзитполу. Після цього взяв у руки мікрофон.

– Ви всі молодці, Разумков молодець. Святкуйте, але не забудьте, що завтра на роботу, – почав він.

– Ви не хочете почути про місцеві вибори? – раптом звернувся президент до журналістів.

– Я скажу: не розслабляйтесь, – сміючись додав він.

Розслаблятися і справді немає коли. За даними УП, цього тижня почнуться переговори щодо можливої коаліції між партіями "Голос", "Слуга народу" та з самовисуванцями по мажоритарних округах.

Паралельно в Офісі президента вже шукають кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Найбільш ймовірним таким кандидатом зараз називають екс-заступника глави НБУ, представника України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована.

Скромний не-штаб "Батьківщини"

Президентські перегони Юлія Тимошенко провела з шиком, величезними форумами і туром Україною. Після цього у "Батьківщини" виникли серйозні фінансові труднощі через витрати на кампанію.

Тепер, під час парламентських виборів штаб "Батьківщини", принаймні його публічну частину, навіть складно було назвати штабом. Журналістів запросили лише на голосування Тимошенко та підсумкову прес-конференцію.

Поки конкуренти влаштовували фуршети і брифінги, двері на Турівській, де вже багато років розміщений офіс "Батьківщини", були закриті. Відкрились вони лише о 19 годині. Тих, хто приїхав раніше, всередину не пускали.

Для преси облаштували одну невелику залу у підвальному приміщенні. Виглядала вона так, ніби партія просто вирішила провести брифінг: стіл для команди і стільці для журналістів, партійна символіка і традиційні біло-червоні кольори. На стінах фотографії: Тимошенко з командою, Тимошенко з військовими, з'їзди партії. Тут не частували бургерами, не пропонували чай-каву чи навіть воду.

Журналісти близько години чекали на брифінг у компанії охоронців і штабістів. За цей час до них не виходила ані лідерка "Батьківщини", ані її соратники. Інших гостей на Турівській не було.

Така аскетичність стала несподіванкою навіть для працівників штабу. Одна зі співробітниць розповіла УП, що їх ознайомили з планами лише у п’ятницю:

"Ми самі розраховували, що будемо весь день працювати. А в результаті – півдня вільні".

Команда "Батьківщини" вийшла на брифінг приблизно за 20 хвилин після закриття дільниць. Вийшла вперше і в останнє. Але в гарному настрої – перші дані екзит-полів давали партії 7,6%, а отже, і місця у Верховній Раді. Тимошенко пізніше скаже, що вибори вони вже вважають чесними і подавати скарги до суду не будуть.

Команда "Батьківщини"

"Парламентські вибори завершилися. Партія "Батьківщина" успішно входить до парламенту України. Ми будемо однією з тих партій, які зможуть впливати на життя України наступні 5 років", – гордо почала Тимошенко.

21 липня вона провела в образі, до якого в останні роки вже звикли українці: косий проділ, низький хвіст, окуляри і приталена сукня з жакетом. На роботу в парламенті депутат, бувало, вдягалась яскравіше.

Тимошенко дякувала виборцям і команді, вітала Зеленського і його партію, обіцяла "не відступати від національних інтересів". І водночас першою порушила питання співпраці з переможцями виборів, питання, від якого раніше неодноразово ухилялась, відповідаючи неконкретно:

"Перші підсумки в тому, що партія президента України Володимира Зеленського бере найбільшу фракцію в парламенті. І сьогодні у Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу" є повне право формувати парламентську коаліцію в новій Верховній Раді нового скликання так, як вони вважають за потрібне".

Спроби журналістів уточнити, чи розраховують все-таки у "Батьківщині" на коаліцію, не мали успіху. Не розповідала Тимошенко і про те, чи готова піти в опозицію, або на яких посадах бачить своїх соратників. Вона продовжувала повторювати, що все це персональна відповідальність Зеленського:

"Тільки президент України та його партія будуть приймати рішення, з ким створити коаліцію, кого висувати на посаду прем’єр-міністра, а також на посади міністрів, це тільки в його руках… Ми ні на які посади не претендуємо. Ми будемо служити Україні, де б ми не були: в коаліції, не в коаліції".

При цьому Тимошенко чітко відповіла на запитання про те, кого вважає соратниками. Мовляв, об’єднуватись її партія готова лише зі "Слугою народу" та "Голосом". І більше ні з ким.

"Новачкам" Тимошенко пообіцяла допомагати всіма силами та в усьому, ділитись своїм "багаторічним досвідом боротьби с кланами, з олігархами, з корупцією".

Разом із лідеркою перед камерами майже всі в білому вишикувалися ще близько 20 соратників: поруч встали Альона Шкрум, Сергій Тарута, Григорій Немиря, Олена Кондратюк та інші. Тимошенко по-хазяйськи згуртувала однопартійців довкола ("Я прошу, будь ласка, команду, підходьте сюди всі"), дочекалась, поки всі знайдуть собі місце, але говорила весь час одна.

Команда пожвавилась хіба що тоді, коли один із журналістів запитав, чому у списку не було представників шоу-бізу. У "Батьківщині" почали жартувати, що теж вміють співати і танцювати. Але Тимошенко, посміхнувшись і видихнувши, майстерно та з пафосом повернула розмову до "профі", які "вміють будувати Україну".

Після прес-конференції вся команда пішла, оминувши журналістів. Тимошенко поверталась згодом, щоб вийти у прямі ефіри кількох телеканалів. Чергу на ці включення поділили між ведучими ще до брифінгу. Лідерка "Батьківщини" знову повторила свої тези про "коаліцію формуватиме Зеленський" і теж пішла.

"Все буде добре": 6% для партії "Голос"

Одне з найбільш екзотичних місць для розміщення виборчого штабу обрали в партії "Голос". Клуб "Stereo Plaza" на Голосієві традиційно використовується для концертів і вечірок, і аж ніяк не для політичних заходів.

Але враховуючи, що лідер партії Святослав Вакарчук попутно ще й зірковий музикант, то у такому виборі логіка і певний символізм таки проглядається.

Святослав Вакарчук та Ярослав Юрчишин (заступник голови партії "Голос")

Аператив "Голосу"

Приготування фуршету перед результатами екзитполів о 20:00

Величезне приміщення клубу було розділене на дві великі зали з моніторами і місцем для проведення брифінгів. Відкрився штаб опівдні, а поки партійці "Голосу" тільки входили в ритм, сам Вакарчук поїхав голосувати.

"Я голосував за майбутнє, за зміни та нову політику. Стара політика показала себе за 28 років. Прийшов час змінити цю політику", – розповідав журналістам лідер "Океану Ельзи".

Вакарчук сміливо розмірковував про майбутню коаліцію і принципи, на яких вона має бути побудована, хоча на той момент ще не було зрозуміло, чи проходить його партія в Раду взагалі.

Згодом по штабу почала розпорошуватись перша неофіційна соціологія, і оптимістичний настрій штабістів дещо пригас – станом на ранок ні про які 10-24%, про що мріяли в партії ще кілька тижнів тому, вже не йшлося. Питання стало інакше – хоча б перескочити 5%-й бар’єр.

"Західна Україна зараз повиходить з церков – і все буде добре", – переконував чи то УП, чи то самого себе один із штабістів.

Власне, в самому штабі впродовж дня особливої активності не спостерігалося. І лише завзятість самого Вакарчука, який вирішив разом з журналістами "проінспектувати" навколишні дільниці, хоч якось розвіювала гостей.

Справжнє життя почало вирувати в "Стереоплазі" вже ближче до оприлюднення екзит-полів. Близько шостої вечора неофіційна соціологія була вже більш приємною для "Голосу", оскільки ризик не потрапити в Раду зник. Атмосфера в штабі стала вже не такою напруженою.

Штаб голосу у клубі "Stereo Plaza"

Головні смаколики вечора фото: ua: новини

Поки на брифінгу розповідали про перипетії на мажоритарних округах, в сусідньому залі почали готуватись до фуршету. На відміну від конкурентів, у "Голосі" на пригощаннях не економили. Смакуючи канапки з червоною рибою, м’ясом на будь-який смак, вином і шампанським дехто з запрошених ледь не пропустили кульмінацію – оприлюднення екзит-полів.

Про результати опитувань "Голос" ледь не усім складом слухав у залі для брифінгів, а сам показник зустріли оплесками.

"Сьогодні на цих виборах ми піднялись на базовий табір і збираємось на ньому закріпитись. І далі рухатись вгору до вершин", – прокоментував Вакарчук, згадавши одну із своїх пісень "Еверест".

Питання про коаліцію публічно у "Голосі" коментували охоче, але розмито. Готові зі всіма, хто розділяє їхні принципи, крім "Опозиційної платформи – За життя". Навіть готові делегувати Вакарчука в прем’єри, якщо буде потрібно.

Втім, у неофіційних розмовах впевненості в коаліційних перспективах відчувалось значно менше. Особливо, коли по штабу почалась ширитись інформація про успіхи "Слуги народу" на мажоритарних округах.

У самому "Голосі" про свою мажоритарку говорять неохоче. За попередніми розрахунками штабістів, максимум на що може розраховувати партія на мажоритарці - ще 5-7 додаткових місць. І то, виключно в кількох західних областях.

Незважаючи на такі розклади, і сам Вакарчук, і його партійці продовжують декларувати слоган кампанії, і вірять, що "все буде добре".

Щоправда, цього не можуть сказати всі київські мажоритарники, які, здається, не тільки не могли собі знайти місця в штабі, а й не дуже усвідомлюють свої подальші перспективи в самій партії.

Уже не влада: штаб "Європейської солідарності"

Поки Петро Порошенко був президентом, усі з’їзди його партії незмінно проходили в одному і тому ж місці – Мистецькому арсеналі.

Хотів він це зробити і під час дня голосування на парламентських виборах. Але не склалося.

"Ми хотіли розміститися в Арсеналі, але керівництво не дало нам там попрацювати. Адмінресурс є адмінресурс. Ми це розуміємо. Тому ми вирішили працювати тут, на чистому повітрі", – розводить руками Вікторія Сюмар, окидаючи поглядом вкриту штучною травою галявину біля партійного офісу ЄС навпроти Києво-Печерської лаври.

Штаб "ЄС" під відкритим небом навпроти Києво-Печерської лаври

Штаб партії Порошенка почав роботу о 16 годині – якраз тоді, коли над київським Печерськом почалась злива. Тому розставлені просто неба фуршетні лінії та барну стійку довелося в терміновому порядку накривати клейонкою. Плетені меблі зустрічали гостей штабу мокрими, відвідувачі ходили навколо них, але сісти ніхто не наважувався.

За годину вийшло сонце і все ожило, наповнилося музикою, закусками і мігруючими невеликими компаніями. Локація була більше схожа на корпоративне барбекю, ніж на виборчий штаб. Особливо, коли на мангалах почали смажити шашлики, а у великому чані лопатою вимішували плов.

Загальну атмосферу лаунджу вряди-годи переривали короткі брифінги когось із однопартійців Порошенка.

Між столиками прогулювали члени першої 30-ки ЄС, прихильники Порошенка з числа української інтелігенції, як то видавець Іван Малкович чи письменник-дипломат Юрій Щербак. Біля бару в компанії своїх друзів стояли діти Порошенка, один із яких часом бігав покурити за штаб.

Шашлики як закуска

Під вечір до штабу навідались і посли країн "сімки", які об’їжджали ключові партії.

Що ближче було до 20 години, то серйознішими ставали обличчя присутніх, а невеликі групи людей усе тісніше сходились біля сцени. О восьмій вечора мали оголосити дані екзит-полів, прокоментувати які обіцяв прийти Петро Порошенко.

Від нього ж чекали і відповіді на ще кілька запитань, перш за все – що робитиме оновлена "Солідарність" у Раді? З ким об’єднуватиме свої сили і чого буде добиватись?

Виступ Порошенка був програмною промовою, яка дала розуміння дальших дій ЄС.

По-перше, Порошенко був явно задоволений результатом. Принаймні, виглядав готовим саме до тих 8-9%, які давали його партії різні соціологи. Петро Олексійович пожурив нову владу за "кричущі фальсифікації", але це було, швидше, для годиться. Бо жодного кричущого випадку описувати не став.

Локація була більше схожа на корпоративне барбекю, ніж на виборчий штаб

По-друге, Петро Олексійович, який з осені минулого року будував свою кампанію навколо тези, що він єдиний може "захистити країну від реваншу", визначив головного ворога у новій Раді, проти якого і буде воювати надалі – "Опозиційна платформа – За життя", яку Порошенко називає не інакше, як "окупаційною".

Порошенко навіть окремо вимагає, щоб усі партії, які проходять у нову Раду публічно відмежувались від ОПЗЖ і не дали їй доступу до виконавчої влади.

Алкогольні напої на фуршеті

По-третє, лідер ЄС закликав проєвропейські партії об’єднуватись і діяти спільно. І в першу чергу це стосувалось "Голосу" Святослава Вакарчука, який за словами Порошенка, є для них дуже близьким ідеологічно.

Правда, для чого саме об’єднуватись, як і в якому форматі, Порошенко не пояснив.

По-четверте, у промові Петра Олексійовича був один, як видається, дуже важливий, хоч зовні неприглядний момент. Прозвучав він у той момент, коли Петро Олексійович переконував, що не дасть новій владі розвалити міжнародну коаліцію друзів України.

Риторика Петра Олексійовича зводилась до того, що він не буде чекати, поки Зеленський навчиться вести міжнародні справи, а буде діяти паралельно з ним.

Тобто свою роль Порошенко бачить у тому, щоб перебрати на себе функції такого собі неформального глави МЗС, який буде користуватись своїми зв’язками і знайомствами на міжнародній арені.

"Я використаю весь досвід, знання та зв’язки, здобуті за останні роки, а також спрямую зусилля на посилення нашої міжнародної коаліції. Коаліції, яка була створена нашою командою разом з нашими партнерами. І ми не дозволимо Путіну і його "п’ятій колоні", дилетантам або популістам цю коаліцію зламати", – сказав Порошенко.

Рабинович і Ко у "Парусі": "За життя"

Штаб Опозиційної платформи "За життя" розмістився у столичному "Парусі". Вибір місця був цілком логічним, зважаючи на "квоту" у списках партії київського забудовника Вадима Столара, який минулоріч придбав бізнес-центр у Вагіфа Алієва. За даними "Української правди", Столар, який на президентських виборах відповідав за кампанію Петра Порошенка у Києві і Одесі, на цих виборах отримав п’ять місць у прохідній частині списку "За життя" за рахунок квоти Вадима Рабиновича.

Віктор Медвечук дає коментар журналістам

Прес-центр ОПЗЖ розпочав свою роботу вдень. Представникам преси потрібно було проходити реєстрацію двічі – спочатку у охоронців в цивільному, які супроводжували усіх журналістів на вході, а вже після – власне у прес-служби. Для медійників організували невеличкий фуршет, а також кілька брифінгів, на яких члени партії розповідали зокрема про порушення та фальсифікації на дільницях.

"Ми стали мішенню номер один для чорного піару, кампанія із дискредитації нашої політичної сили мала системний характер", – скаржилася журналістам Юлія Льовочкіна. – Найбільші порушення ми фіксуємо у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській областях".

Не забували в "За житті" і про колишніх соратників з "Опозиційного блоку". У кулуарах представники партії скаржилися, що результат був би куди кращим, якби не "ідеологічні колеги".

"Ми не сприймаємо їх як конкурентів, лише як дрібних шкідників, які сьогодні намагаються завадити нашій партії показати реальний результат на цих виборах", – апелював до преси Юрій Павленко. У кулуарах прес-центру він зізнався "Українській правді", що його партія розраховує отримати близько 15% голосів виборців, а також близько 20 мандатів по мажоритарці.

Наїдки у штабі

На відміну від прес-центрів інших політичних партій, лідери яких виходили до преси о 20 годині вечора на оголошення результатів екзит-полу, "За Життя" провела брифінг лише о 20:30. Оприлюднені екзитполи показували приблизно 11-12% підтримки виборців – трохи менше ніж очікувалося.

Тим не менш, на прес-конференції керівництво партії намагалося демонструвати радість та переможний настрій.

Фуршетний стіл "За Життя"

фото: ua: новини

До преси вийшли Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Сергій Льовочкін. У першому ряду можна було також побачити Григорія Суркиса та фактичного власника каналів 112, NewsOne та ZIK Тараса Козака.

"Друге місце нашої партії є справедливим. На перше ми поки що не напрацювали. Але на наступних виборах маємо бути першими", – намагався віджартовуватися Рабинович.

"Скажімо так. Результатом задоволені, але невдоволені", – підтримав його Медведчук.

Щодо перспектив партії, у "За життя" заявили, що у майбутньому парламенті бачать себе в ролі опозиційної фракції. "Ми точно не будемо в опозиції до українського народу. А питання з приводу посад нас не цікавлять", – запевнив Бойко.

Між тим, в Опозиційній платформі розраховують, що кінцевий результат партії буде трохи більшим за дані екзитполів. "Президентські вибори показали, що наш виборець можливо через страх не завжди зізнається, що голосував саме за нас. Тому ми очікуємо, що отримаємо більше на 1,5 -2 %", – заявив Льовочкін.